Μακρόν και Κάρνεϊ επανέλαβαν τη δέσμευσή τους να επιταχύνουν την «προσέγγιση» μεταξύ Ευρώπης και Καναδά

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησαν σήμερα στο Παρίσι επανέλαβαν τη δέσμευσή τους να επιταχύνουν την «προσέγγιση» μεταξύ Ευρώπης και Καναδά.

«Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, κατανοούμε με τον ίδιο τρόπο τον κόσμο. Παρατηρούμε ότι η διεθνής τάξη είναι διασαλευμένη, χαρακτηρίζεται από την επιστροφή λογικών που βασίζονται αποκλειστικά και μόνο στους συσχετισμούς δυνάμεων, από τις αμφισβητήσεις των κοινών κανόνων, από τον οικονομικό καταναγκασμό, από ξένες παρεμβάσεις και από πολέμους παραπληροφόρησης», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος, και συνέχισε: «Εμείς πιστεύουμε στο κράτος δικαίου, στη διεθνή τάξη, στην επιστήμη, στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, στον σεβασμό και την προστασία των δημοκρατικών μας αξιών». «Οι χώρες μας μοιράζονται την ίδια πεποίθηση: οι δημοκρατίες πρέπει να είναι διορατικές, ισχυρές και ικανές να ενεργούν από κοινού», πρόσθεσε ο πρόεδρος Μακρόν.

Καταλήγοντας ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε ότι «η Γαλλία και ο Καναδάς, η Ευρώπη και ο Καναδάς θα ενισχύσουν τους δεσμούς τους και τη συνεργασία τους σε τομείς όπως η άμυνα, η τεχνητή νοημοσύνη, η κβαντική υπολογιστική, η πυρηνική ενέργεια για ειρηνική χρήση, τα κρίσιμα και στρατηγικά ορυκτά και η ενεργειακή μετάβαση», επεσήμανε ο Γάλλος πρόεδρος.

Από την πλευρά του ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ τόνισε ότι ο Καναδάς και η Γαλλία, και ευρύτερα η Ευρώπη, μοιράζονται «ολοένα και περισσότερα ίδια συμφέροντα». «Είμαστε κάτι περισσότερο από σύμμαχοι. Είμαστε μέρος της ίδιας οικογένειας», τόνισε ο Καναδός πρωθυπουργός υπογραμμίζοντας ότι «δουλεύοντας μαζί, ο Καναδάς, η Γαλλία και η Ευρώπη είναι σε θέση να γίνουν μια ισχυρή δύναμη για τον επόμενο αιώνα».

Πηγή: skai.gr

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