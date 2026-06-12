Πρωταθλητής Ευρώπης για 4η φορά στην ιστορία του ο Ολυμπιακός!

Οι «ερυθρόλευκες» σε έναν δραματικό τελικό, που η κανονική διάρκεια ολοκληρώθηκε ισόπαλη 14-14, χρειάστηκαν τη διαδικασία των πέναλτι για να νικήσουν με 17-14 τη Φερεντσβάρος, ανεβαίνοντας έτσι στην κορυφή της Ευρώπης.

Σπουδαία η Φαν ντεν Ντόμπελστιν, που αντικατέστησε την Σταματοπούλου στα πέναλτι, αποκρούοντας και τις τρεις εκτελέσεις της ουγγρικής ομάδας. Έτσι, ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει μια μυθική χρονιά με την κατάκτηση του τρεμπλ, επιστρέφοντας στον ευρωπαϊκό του θρόνο μετά το 2022.

Το ματς

Ο Ολυμπιακός έκανε ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα, καθώς προηγήθηκε με το διαγώνιο σουτ της Άντριους και βρήκε και δεύτερο τέρμα με την Τριχά! Με πολύ ωραία κίνηση η Ντε Βράις μείωσε σε 2-1, αλλά η Βάσω Πλευρίτου εκμεταλλεύτηκε τον παραπάνω και έδωσε εκ νέου προβάδισμα δύο τερμάτων στην ομάδα της.

Οι ερυθρόλευκες ήταν ασταμάτητες, η Τριχά σκόραρε το 4-1 με υπέροχο σουτ από τα πέντε μέτρα αλλά σε εκείνο το σημείο οι τυπικά φιλοξενούμενες έβγαλαν αντίδραση και μείωσαν στο γκολ με δύο συνεχόμενα τέρματα της Γκουρισάτι για την ολοκλήρωση του πρώτου οκταλέπτου (4-3).

Η Σιούτη σκόραρε με φοβερή λόμπα από τα οκτώ μέτρα, όμως η απάντηση ήταν άμεση από την Κέστελι. Η Βάσω Πλευρίτου πήγε ξανά τον Ολυμπιακό στο +2 για το 6-4, με την Ελευθερία Πλευρίτου να μειώνει εκ νέου για τη Φερεντσβάρος και μετά από αρκετά λεπτά χωρίς γκολ η Νίνου σημείωσε το 7-5 που ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Το τρίτο οκτάλεπτο ξεκίνησε με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι της Τριχά (8-5) και από εκείνο το σημείο και μετά ο Ολυμπιακός έπαθε ένα μπλακ άουτ, με τη Φερεντσβάρος να το εκμεταλλεύεται, πραγματοποιώντας ένα σερί 4-0 (τρία γκολ η Γκουρισάτι και ένα η Φάρκας) που της έδωσε το προβάδισμα (8-9).

Η φοβερή Άντριους έβαλε στοπ στην κατηφόρα και πέρασε ξανά μπροστά τον Ολυμπιακό με τα δύο προσωπικά της τέρματα (10-9), η Ελευθερία Πλευρίτου ισοφάρισε ξανά και το απίθανο γκολ που σημείωσε η Γκουρισάτι έδωσε το προβάδισμα στη Φερεντσβάρος για το 11-10 που ήταν το σκορ του τρίτου οκταλέπτου.

Η Γκουρισάτι με πέναλτι σημείωσε ένα ακόμη τέρμα (10-12), όμως, ο Ολυμπιακός αρνήθηκε να τα παρατήσει και ισοφάρισε σε 12-12 με τα δύο γκολ των Νίνου και Άντριους. Το φινάλε του τελικού ήταν θρίλερ, με τη Φερεντσβάρος να αγκαλιάζει την κούπα με τα δύο τέρματα των Κέστελι και Ορτίθ (12-14), όμως, ο Ολυμπιακός δεν είχε πει την τελευταία του λέξη.

Σε πρώτη φάση μείωσε η Άντριους και η Σάντα με ένα σπουδαίο γκολ ισοφάρισε σε 14-14, με το ευρωπαϊκό να κρίνεται στη διαδικασία των πέναλτι!

Εκεί, ανέλαβε δράση η τεράστια Φαν ντεν Ντόμπελστιν που αντικατέστησε την Σταματοπούλου και έπιασε και τις τρεις εκτελέσεις της Φερεντσβάρος, ενώ ο Ολυμπιακός ευστόχησε με τις Μυριοκεφαλιτάκη, Β. Πλευρίτου και Σιούτη (είχε ένα χαμένο η Τριχά) για το 17-14 που έδωσε το 4ο ευρωπαϊκό στην ιστορία του συλλόγου!

Tα οκτάλεπτα: 4-3, 3-2, 3-6, 4-3.

Τα πέναλτι: 3-0

Ολυμπιακός (Γιώργος Ντόσκας): Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Κουρέτα, Σάντα 1, Τριχά 2, Άντριους 5, Σιούτη 2, Δρακωτού, Ε. Νίνου 2, Β. Πλευρίτου 2, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη, Φαν ντε Ντόμπελστιν, Σέκουλιτς.

Φερεντσβάρος (Μαρκ Ματάις): Κις, Ελ. Πλευρίτου 2, Μάτε, Γκουρισάτι 7, Βάλι, Κέστελι 2, Λαϊμέτερ, Κούνα, Μπέα Ορτίθ 1, Φάρκας 1, Σίλαγκι, Νέζμελι, Ντε Φρις 1, Μπόντσα.

Δείτε βίντεο από τον αγώνα ΕΔΩ.

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