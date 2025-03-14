Ποια είναι η νέα υφυπουργός Μετανάστευσης, Σέβη Βολουδάκη

Ένα από τα νέα πρόσωπα της κυβέρνησης είναι η βουλευτής Χανίων, Σέβη Βολουδάκη, σύζυγος του αείμνηστου Μανούσου Βολουδάκη, που έφυγε σε ηλικία 56 ετών από τη ζωή τον Φεβρουάριο του 2023.

Έχουν μαζί τρία παιδιά, τον Γιώργο, τον Σήφη και τη Δάφνη.

Η Σέβη Βολουδάκη, που αναλαμβάνει καθήκοντα υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου με υπουργό τον Μάκη Βορίδη, σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Έλαβε τρεις μεταπτυχιακούς τίτλους στο Κοινοτικό Δίκαιο από το Université Libre de Bruxelles καθώς και στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο και στις Πολιτικές Επιστήμες.

Είναι επίσης κάτοχος διδακτορικού στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού.

Μιλά αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά.

Είναι συνιδρύτρια της Women Act, οργάνωσης με στόχο την ενδυνάμωση των γυναικών στη δημόσια ζωή, ενώ συμμετέχει ως μέντορας στο «The People’s Trust», μη-κερδοσκοπικό οργανισμό που υποστηρίζει μικρές επιχειρήσεις.

