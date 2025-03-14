Έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Διαμαντής, ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και βουλευτής στη Β΄ Θεσσαλονίκης από το 1989 έως το 2004.

Με θλίψη τον αποχαιρέτησε η παράταξη του ΠΑΣΟΚ τον Κώστα Διαμαντή:

«Με θλίψη αποχαιρετούμε τον Κώστα Διαμαντή, που έφυγε σήμερα από τη ζωή.

Συνεπής στους αγώνες της Δημοκρατικής Παράταξης από την ένταξή του το 1974, υπηρέτησε το δημόσιο συμφέρον από τις θέσεις ευθύνης που ανέλαβε. Διετέλεσε μεταξύ άλλων στέλεχος της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης, ενώ έδωσε αλλεπάλληλες μάχες σε εθνικό επίπεδο εκλεγόμενος πέντε φορές βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ.

Άφησε το δικό του πολιτικό στίγμα και στην Αυτοδιοίκηση, όντας δημοτικός σύμβουλος από το 2006 στον Δήμο Χαλάστρας, ενώ υπήρξε και γραμματέας της Τοπικής Οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του».

Εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ το 1974 και διατέλεσε στέλεχος της του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Εξελέγη πρόεδρος της κοινότητας Χαλάστρας από το 1978 έως το 1986. Μέλος του ΔΣ της ΠΑΣΕΓΓΕΣ από το 1983, ανέλαβε το 1987 πρόεδρος της ΚΥΔΕΠ. Τον Ιανουάριο του 2004 τέθηκε εκτός των ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ.

