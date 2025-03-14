Νίκος Τσάφος: Ποιος είναι ο νέος υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Νέος υφυπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος είναι ο Νίκος Τσάφος, ο μέχρι πρότινος ειδικός σύμβουλος της κυβέρνησης σε θέματα ενέργειας, μετά τον ανασχηματισμό που ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Ο κ. Τσάφος έχει μεγάλη εμπειρία στον τομέα που αναλαμβάνει, που είναι τα θέματα ενέργειας του υπουργείου. Είναι κάτοχος της έδρας James Schlesinger για την Ενέργεια και τη Γεωπολιτική στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών της Ουάσινγκτον (CSIS), ενώ στο πλαίσιο της εμπειρίας του, έχει συνεργαστεί με εταιρείες, οικονομικούς οργανισμούς και κυβερνήσεις σε πάνω από 30 χώρες, με εξειδίκευση σε θέματα στρατηγικής, εισόδου σε αγορές χωρών, ανάπτυξης πρότζεκτ και εμπορίας αερίου και LNG και σε μερικά από τα πιο περίπλοκα ενεργειακά έργα στον κόσμο.

Ο κ. Τσάφος είναι επίσης πρόεδρος και επικεφαλής αναλυτής της Enalytica, της εταιρείας την οποία ίδρυσε μαζί με τον Τζάνακ Μέγιερ το 2014, με έδρα την Ουάσινγκτον. Πριν την ίδρυση της Enalytica, ο κ. Τσάφος εργάστηκε επί επτάμιση χρόνια στην PFC Energy, με αρμοδιότητα την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα της παγκόσμιας αγοράς φυσικού αερίου, ενώ ήταν επικεφαλής και του τμήματος ερευνών για θέματα παγκόσμιας αγοράς φυσικού αερίου της ίδιας εταιρείας.

Επίσης, έχει υπηρετήσει στην Ελληνική Αεροπορία και πριν την στρατιωτική του θητεία είχε ασχοληθεί με τον κλάδο των επενδύσεων ελληνικών εφοπλιστικών εταιρειών σε κινεζικά ναυπηγεία.

Παράλληλα, είναι τακτικός σχολιαστής επικαιρότητας και έχει αναφερθεί στους New York Times, The Financial Times, The Economist, The Wall Street Journal, The Washington Post και στο Bloomberg και έχει εμφανιστεί σε CNN, NBC, BBC. , NPR, Al Jazeera κ.α. δίκτυα.

Έχει, επίσης, συγγράψει πολλά άρθρα σχετικά με την ελληνική κρίση: το blog που διατηρούσε από το 2010 ως το 2013 είχε καταχωρηθεί ως ένα από τα Κορυφαία Ευρωπαϊκά Οικονομικά Blog (“ Europe’ s Top Economic Blogs”) από το έγκριτο περιοδικό Social Europe Journal, ενώ το 2013 εκδόθηκε το βιβλίο του“ Beyond Debt: The Greek Crisis in Context”.

Από το 2016 έως το 2019, δίδαξε επίσης σε μεταπτυχιακό μάθημα για το φυσικό αέριο στο Johns Hopkins School of Advanced International Studies (SAIS).

Ο νέος υφυπουργός Ενέργειας είναι κάτοχος BA στις Διεθνείς Σχέσεις και στα Οικονομικά από το Boston University και MA στις Διεθνείς Σχέσεις από το Johns Hopkins School of Advanced International Studies (SAIS), ενώ είναι Professorial Lecturer στο Πρόγραμμα του SAIS για την Ενέργεια, το Περιβάλλον και τους Φυσικούς Πόρους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.