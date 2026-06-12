Ο 51χρονος θρύλος των γηπέδων Ντέϊβιντ Μπέκαμ απέκτησε το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας, σε μια τελετή γεμάτη αναμνήσεις και έντονα συναισθήματα.

Έχοντας στο πλευρό του τα αγαπημένα του πρόσωπα, αλλά και λαμπερές προσωπικότητες του Χόλιγουντ, ο πρώην αρχηγός της Εθνικής Αγγλίας δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, ενώ επέλεξε να κάνει μια ιδιαίτερη αναφορά στο ξεκίνημά του και την ταπεινή του καταγωγή.

#TomCruise #VictoriaBeckham #HollywoodWalkOfFame #CelebrityNews ♬ original sound - LA.GOSSIP @la.gossip Tom Cruise joins Victoria Beckham and the Beckham family to celebrate David Beckham’s Hollywood Walk of Fame honor ⭐️ A star-studded moment in Los Angeles as Tom Cruise showed up on June 12, 2026, to support David Beckham as the soccer legend received his star on the Hollywood Walk of Fame. Cruise was joined by Victoria Beckham and the Beckham kids as they celebrated the major milestone — while Brooklyn Beckham and his wife were not seen at the ceremony. ⚽️✨ #DavidBeckham

Το σύνθημα για την έναρξη της εκδήλωσης έδωσε ο Τομ Κρουζ. Ο διάσημος ηθοποιός ανέβηκε στο βήμα και μίλησε με θερμά λόγια για τις πιο εμβληματικές στιγμές της πορείας του Μπέκαμ, αποθεώνοντας τη σπουδαία αθλητική κληρονομιά που αφήνει πίσω του.

Από την εργατική τάξη στην κορυφή του κόσμου

Η σκυτάλη των ομιλιών πέρασε στη σύζυγό του, Βικτόρια Μπέκαμ. Η γνωστή σχεδιάστρια μόδας ξεκίνησε με μια δόση χιούμορ, θυμίζοντας στο κοινό την cult ταινία των Spice Girls, «Spice World», αλλά και το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας. Γρήγορα όμως, ο λόγος της απέκτησε μια πιο τρυφερή χροιά:

«Πίστευε πάντα ότι με σκληρή δουλειά και μεγάλα όνειρα, τα πάντα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Πάνω από όλα, όμως, θέλω να τονίσω την καλοσύνη, την αφοσίωση και τη βαθιά του δέσμευση απέναντι στους ανθρώπους που αγαπά».

Όταν ήρθε η σειρά του Ντέιβιντ Μπέκαμ να μιλήσει, η συγκίνησή του ήταν εμφανής. Παραδέχτηκε ότι ήταν πάντα ένας μεγάλος ονειροπόλος, όμως συμπλήρωσε με ειλικρίνεια: «Ποτέ δεν είχα φανταστεί ότι μια τέτοια τιμή θα περίμενε έναν Άγγλο ποδοσφαιριστή από την εργατική τάξη, όπως εγώ».

Κλείνοντας, ο Μπέκαμ μοιράστηκε με το κοινό την αγάπη του για το σινεμά και την αμερικανική τηλεόραση, αποκαλύπτοντας μάλιστα και μια άγνωστη ιστορία: η ταινία «Jerry Maguire» -στην οποία πρωταγωνιστούσε ο καλός του φίλος Τομ Κρουζ- ήταν το πρώτο φιλμ που είχαν δει μαζί με τη Βικτόρια στο πρώτο τους ραντεβού.

Πηγή: skai.gr

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