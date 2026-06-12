Στα $160/μετοχή έκλεισε η SpaceX στο ιστορικό της ντεμπούτο στον Nasdaq

Αφού οι μετοχές της SpaceX εισήχθησαν στο χρηματιστήριο του Nasdaq γύρω με τιμή στα 150 δολάρια, η τιμή της μετοχής της SpaceX ανέβηκε στα 176 δολάρια μέσα στις πρώτες δύο ώρες των συναλλαγών.

Ωστόσο, στη συνέχεια η μετοχή υποχώρησε, κλείνοντας εν τέλει στα 160,95 δολάρια.

Τα 160 δολάρια «μεταφράζονται» σε αύξηση περίπου 19,22% σε σχέση με την εκτίμηση της ίδιας της SpaceX για 135 δολάρια ανά μετοχή κατά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο.

Με αυτή την τιμή, ο νεοαποκτηθείς τίτλος του τρισεκατομμυριούχου του Ίλον Μασκ παραμένει σε ισχύ, τουλάχιστον για το Σαββατοκύριακο.

Ωστόσο, η τιμή κλεισίματος ήταν αρκετά χαμηλότερη από ορισμένες πρώιμες εκτιμήσεις αναλυτών, οι οποίοι θεωρούσαν ότι η μετοχή της SpaceX θα μπορούσε να φτάσει τα 190 δολάρια κατά την πρώτη της εμφάνιση στο χρηματιστήριο.

Ο Samuel Kerr, αναλυτής της Mergermarket, δήλωσε ότι περίμενε άλμα της μετοχής τουλάχιστον κατά 20%. Ωστόσο, η πραγματική δοκιμασία για την εταιρεία είναι η πορεία της μετοχής της τις επόμενες εβδομάδες και μήνες.

«Το ζήτημα με τη SpaceX δεν αφορά τόσο την άμεση πορεία της μετοχής μετά την εισαγωγή στο χρηματιστήριο, όσο το πώς θα διατηρηθεί η τιμή της μακροπρόθεσμα», σημείωσε ο Kerr.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.