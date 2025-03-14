Με τον γενικό διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Μ. Γκρόσι, συναντήθηκε σήμερα στη Βιέννη ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Με ανάρτηση στο Χ ο υπουργός αναφέρει μεταξύ άλλων ότι συζητήθηκαν «θέματα ασφαλείας πυρηνικών σταθμών».

I met in Vienna with Director General of the International Atomic Energy Agency Mr @rafaelmgrossi, with whom I discussed matters regarding the security of nuclear power stations. pic.twitter.com/xCQzwh3eLb — Nikos Dendias (@NikosDendias) March 14, 2025

Επίσης, ο κ. Δένδιας επισκέφθηκε στην Αυστρία το εργοστάσιο κατασκευής μη επανδρωμένων συστημάτων Schiebel.

Με ανάρτηση στο Χ ο υπουργός επισημαίνει ότι ξεναγήθηκε «στους χώρους από τον Managing Director και ιδιοκτήτη της εταιρείας, Hans Georg Schiebel».

«Μου έγινε παρουσίαση του UAS, το οποίο θα συμπεριλαμβάνεται στον εξοπλισμό των νέων φρεγατών Belharra του Πολεμικού Ναυτικού» καταλήγει η ανάρτηση του κ. Δένδια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

