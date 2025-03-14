Λογαριασμός
Συνάντηση Δένδια-Γκρόσι στη Βιέννη: Στο τραπέζι «θέματα ασφαλείας πυρηνικών σταθμών»

Δένδιας

Με τον γενικό διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Μ. Γκρόσι, συναντήθηκε σήμερα στη Βιέννη ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Με ανάρτηση στο Χ ο υπουργός αναφέρει μεταξύ άλλων ότι συζητήθηκαν «θέματα ασφαλείας πυρηνικών σταθμών».

Επίσης, ο κ. Δένδιας επισκέφθηκε στην Αυστρία το εργοστάσιο κατασκευής μη επανδρωμένων συστημάτων Schiebel.

Με ανάρτηση στο Χ ο υπουργός επισημαίνει ότι ξεναγήθηκε «στους χώρους από τον Managing Director και ιδιοκτήτη της εταιρείας, Hans Georg Schiebel».

«Μου έγινε παρουσίαση του UAS, το οποίο θα συμπεριλαμβάνεται στον εξοπλισμό των νέων φρεγατών Belharra του Πολεμικού Ναυτικού» καταλήγει η ανάρτηση του κ. Δένδια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Νίκος Δένδιας Βιέννη Αυστρία Άμυνα ασφάλεια τεχνολογία διμερείς σχέσεις Πολιτική
