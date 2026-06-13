Η Άντζελα Ιγκλ διορίστηκε υπουργός Ασφαλείας της Βρετανίας, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση, μετά τον διορισμό του προκατόχου της Νταν Τζάρβις στην ηγεσία του υπουργείου Άμυνας την Πέμπτη.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ διόρισε τον Νταν Τζάρβις υπουργό Άμυνας μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση του Τζον Χίλι, ο οποίος αποχώρησε εκφράζοντας σοβαρές διαφωνίες για το χαμηλό προϋπολογισμό των αμυντικών δαπανών.

Πηγή: skai.gr

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