«Ήταν μια καλή και ειλικρινής συζήτηση. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι έχει ανοίξει ένας δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ του Πρωθυπουργού και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης» ανέφεραν κυβερνητικές πηγές σχολιάζοντας τη σημερινή συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Όπως σημείωσαν οι ίδιες πηγές, οι δυο άνδρες συζήτησαν, μεταξύ άλλων, για θέματα εξωτερικής πολιτικής, καθώς και για σημαντικά ζητήματα, όπως το δημογραφικό και το στεγαστικό. Έγινε, τέλος, μια πρώτη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση.

Πηγή: skai.gr

