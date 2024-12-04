Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κυβερνητικές πηγές για συνάντηση Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη: «Ήταν μια καλή και ειλικρινής συζήτηση»

Συζήτησαν για θέματα εξωτερικής πολιτικής, καθώς και για σημαντικά ζητήματα, όπως το δημογραφικό και το στεγαστικό, αλλά και για τη συνταγματική αναθεώρηση

Κυριάκος Μητσοτάκης Νίκος Ανδρουλάκης

«Ήταν μια καλή και ειλικρινής συζήτηση. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι έχει ανοίξει ένας δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ του Πρωθυπουργού και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης» ανέφεραν κυβερνητικές πηγές σχολιάζοντας τη σημερινή συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Όπως σημείωσαν οι ίδιες πηγές, οι δυο άνδρες συζήτησαν, μεταξύ άλλων, για θέματα εξωτερικής πολιτικής, καθώς και για σημαντικά ζητήματα, όπως το δημογραφικό και το στεγαστικό. Έγινε, τέλος, μια πρώτη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κυριάκος Μητσοτάκης Νίκος Ανδρουλάκης
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark