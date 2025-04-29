«Ραντεβού» ξανά στα Τέμπη για κυβέρνηση και αντιπολίτευση

Του Αντώνη Αντζολέτου

Ραντεβού στα Τέμπη δίνουν και πάλι τα πολιτικά κόμματα μετά τη δικογραφία που έφτασε στη Βουλή για τους Κώστα Καραμανλή και Χρήστο Σπίρτζη για ενδεχόμενες ευθύνες κατά το χρονικό διάστημα 1-1-2016 έως και την 28-2-2023. Ο εφέτης ανακριτής έστειλε τη δικογραφία στον Άρειο Πάγο, καθώς «σκόνταψε» στους πρώην υπουργούς Μεταφορών.

Στη συνέχεια έπρεπε να διαβιβαστεί στη Βουλή. Το τραγικό δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους επανέρχεται πάλι στο προσκήνιο σε μια περίοδο που τόσο η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει έμφαση στην καθημερινότητα όσο και η αντιπολίτευση έχει συνειδητοποιήσει πως η επιμονή μόνο στο συγκεκριμένο θέμα δεν την έχει ωφελήσει.

Είναι σαφές πως αυτό που προέχει είναι η απόδοση ευθυνών σε όσους πραγματικά δεν έπραξαν ό,τι τους αναλογούσε, ωστόσο το ζητούμενο είναι για άλλη μια φορά η αποφυγή της τοξικότητας. Αυτό είναι δύσκολο να αποφευχθεί. Θεωρείται βέβαιο πως από σήμερα κιόλας Νέα Δημοκρατία με τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα συγκρουστούν, καθώς πλέον στο «κάδρο» μπαίνει ο Κώστας Καραμανλής για τον οποίο έχει γίνει πολύς λόγος όλο το τελευταίο διάστημα. Από όσα είχε πει στη Βουλή λίγο πριν το δυστύχημα μέχρι και την επιλογή του να πολιτευτεί στις εκλογές του 2023.

Ο Χρήστος Σπίρτζης έχει ζητήσει τη συγκρότηση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής με βάση το γεγονός πως φέρεται να υπάρχει το θέμα της παραγραφής για τον ίδιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ τον στηρίζει στην επιλογή που έχει κάνει υποστηρίζοντας πως δεν έχει κάποια ευθύνη, ωστόσο γνωρίζουν πως όλη αυτή η ιστορία δεν βοηθά στην ανάκαμψη του κόμματος. Σε κάθε περίπτωση δεν θα σταθούν εμπόδιο σε ό,τι αποφασιστεί.

Είναι μια ευκαιρία ακόμα για τις δυνάμεις της μειοψηφίας να συσπειρωθούν απέναντι στην κυβέρνηση; Ενδεχομένως ναι, αν και έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα σχετικά με τις μοναχικές πορείες που ακολουθούν. Στελέχη της αντιπολίτευσης εκτιμούν πως από το κυβερνητικό στρατόπεδο δεν θα κρύψουν την επιθυμία τους, στη πορεία της διαδικασίας, να πέσει στα «μαλακά» ο πρώην υπουργός.

Η προανακριτική επιτροπή θα συσταθεί για άλλη μια φορά, αλλά αναμένονται οι αποφάσεις για το πώς θα κινηθεί.

Στέκονται ήδη πολύ στη δήλωση του Παύλου Μαρινάκη πως ο «οδηγός» θα είναι το πώς εξελίχθηκε η διαδικασία για τον Χρήστο Τριαντόπουλο.

Η μελέτη της πολυσέλιδης δικογραφίας από τους βουλευτές μετά την Τετάρτη θα είναι κομβική, προκειμένου να εξαχθούν τα πρώτα συμπεράσματα.

Ήδη χθες το «θερμόμετρο» χτύπησε «κόκκινο» από τις εξαγγελίες για τον νέο τρόπο λειτουργίας του σιδηροδρόμου. Στην αντιπολίτευση ακόμα πιστεύουν πως η υπόθεση έχει πολλές «ουρές» που θα εκθέσουν την κυβέρνηση. Αναμένεται το επόμενο διάστημα και το πόρισμα του Πολυτεχνείου που θα «φουντώσει» ακόμα πιο πολύ τη συζήτηση

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.