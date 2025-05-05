Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφτηκε το απόγευμα το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, όπου ενημερώθηκε για τη νέα υπηρεσία αυτόματου υποτιτλισμού δελτίων ειδήσεων σε πραγματικό χρόνο, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να τα παρακολουθούν απρόσκοπτα κωφοί και βαρήκοοι τηλεθεατές.

Η νέα υπηρεσία «Προσβασιμότητα σε Όλους» θα καλύπτει τα ωριαία δελτία ειδήσεων που προβάλλονται από τη συχνότητα ΕΡΤ News στις 12:00, στις 18:00 και στις 21:00. Η υπηρεσία ενεργοποιείται πολύ εύκολα, επιλέγοντας με το τηλεχειριστήριο τη ρύθμιση υποτίτλων. Για όσους παρακολουθούν μέσω της πλατφόρμας Ertflix, θα παρέχεται επίσης διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα και δυνατότητα επιλογής υποτιτλισμού στα αγγλικά.

Ο υποτιτλισμός σε πραγματικό χρόνο, που θα γίνεται με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, αίρει ένα εμπόδιο που αντιμετώπιζαν επί χρόνια οι πολίτες με προβλήματα ακοής και προστίθεται στα υφιστάμενα τακτικά δελτία στη νοηματική. Στο Ertflix έχουν επίσης υποτιτλιστεί σε ελληνικά και αγγλικά περισσότερες από 1.750 ώρες περιεχομένου, που διατίθεται on-demand.

Η νέα πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2024-2030 και διασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες ενημέρωσης, που συνιστά αναφαίρετο δικαίωμα όλων των πολιτών.

Κυρ. Μητσοτάκης: Βήμα-βήμα χτίζουμε την ΕΡΤ την οποία θέλουν οι Έλληνες πολίτες

Κατά την επίσκεψη ο Πρωθυπουργός δήλωσε: «Θα ήθελα και εγώ, κ. Πρόεδρε, κ. Διευθύνοντα Σύμβουλε, να εκφράσω τη μεγάλη μου ικανοποίηση γιατί, για ακόμα μία φορά, η ΕΡΤ πρωτοπορεί στην καινοτομία, αλλά και στην ισότητα και στη συμπερίληψη.

Πράγματι, κ. Πρόεδρε, είχαμε συζητήσει το ζήτημα του αυτόματου υποτιτλισμού σε πραγματικό χρόνο για τα άτομα με προβλήματα ακοής πριν από ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα που μας είχατε θέσει αυτή την εκκρεμότητα, η οποία ακόμα υπήρχε για την υλοποίηση της στρατηγικής μας.

Και χαιρόμαστε που σήμερα είμαστε πάλι στην ευχάριστη θέση να είμαστε μαζί μετά την ανακοίνωση του επιδόματος κώφωσης -για το οποίο αντιλαμβάνομαι ότι η πλατφόρμα ανοίγει αυτές τις ημέρες, που ήταν ένα πάγιο αίτημα των συμπολιτών μας με κώφωση ή με προβλήματα βαρηκοΐας-, να ερχόμαστε να ανταποκρινόμαστε και σε αυτό το αίτημά τους και να μπορούμε να προσφέρουμε αυτή την πολύ σημαντική υπηρεσία χρησιμοποιώντας το μεγάλο εργαλείο της τεχνητής νοημοσύνης. Αποδεικνύοντας για ακόμα μία φορά ότι η ΕΡΤ μπορεί και πρέπει να βρίσκεται στην πρωτοπορία και του ψηφιακού μετασχηματισμού αλλά και της αξιοποίησης όλων των σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων.

Αυτόματος υποτιτλισμός, λοιπόν, στην ελληνική και δοκιμαστικά και στην αγγλική, στα δελτία ειδήσεων των 18:00, των 21:00 και των 12:00, μία πολύ σημαντική χειρονομία από πλευράς ΕΡΤ, η οποία έρχεται και καλύπτει ένα πάγιο αίτημα, επιτρέψτε μου, κ. Πρόεδρε, να πω όχι μόνο της κοινότητας των ατόμων οι οποίοι έχουν προβλήματα ακοής, γιατί θεωρώ ότι αυτή η υπηρεσία μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη σε όλους μας από τη στιγμή που μπορεί να θέλουμε, ενδεχομένως, να βλέπουμε τηλεόραση χωρίς να ακούμε τον ήχο.

Σκεφτείτε ότι κάποιος μπορεί να θέλει να γυμνάζεται στο γυμναστήριο και εκείνη την ώρα να ακούει τη μουσική του, αλλά να θέλει ταυτόχρονα να μπορεί να βλέπει και να διαβάζει από κάτω το δελτίο με αυτόματο υποτιτλισμό. Άρα, θεωρώ ότι είναι μία υπηρεσία η οποία δεν απευθύνεται μόνο στα άτομα με αναπηρία αλλά δυνητικά σε κάθε Έλληνα πολίτη.

Και πολύ σημαντικό, βέβαια, να τονίσουμε, ότι υπηρεσίες υποτιτλισμού υπάρχουν ήδη στην πλατφόρμα του Ertflix, μία ακόμα καινοτομία της ΕΡΤ που έχει αγκαλιαστεί από τους Έλληνες πολίτες και μία ακόμα απόδειξη ότι πράγματι η ΕΡΤ μπορεί στην πράξη να βρίσκεται στην πρωτοπορία, στην αιχμή της τεχνολογικής επανάστασης, η οποία αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ειδικά της κρατικής τηλεόρασης, η οποία από ουραγός γίνεται πρωτοπόρος.

Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε συνολικά στην εικόνα την οποία αποπνέει και το ραδιομέγαρο.

Να τονίσω, ενδεικτικά και μόνο, για όσους δεν το γνωρίζουν, ότι έχουμε πια μία καινούργια διοίκηση, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, που προέρχονται και οι δύο από τη διαγωνιστική διαδικασία του ΑΣΕΠ με βάση τον νόμο 5062 τον οποίο ψηφίσαμε το 2023, μία αξιοκρατική διαδικασία.

Θέλω να σας συγχαρώ και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στην ανάληψη των καθηκόντων σας. Με την υποστήριξη του αρμόδιου Υφυπουργού οι διαδικασίες ολοκληρώθηκαν πολύ σύντομα.

Κι έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε ακόμα στην ΕΡΤ. Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στη μεγάλη επιτυχία του ΕΡΤ News, που ήταν ένα στοίχημα για την κρατική τηλεόραση. Είδα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι αυξάνονται διαρκώς τα νούμερα όσων παρακολουθούν το 24ωρο πρόγραμμα ειδήσεων της ΕΡΤ, αλλά βλέπω και με μεγάλη χαρά ότι συνολικά η ΕΡΤ αυξάνει το μερίδιό της στην τηλεθέαση, κάτι το οποίο αποδεικνύει ότι μπορεί κανείς να συνδυάζει -όπως είπατε- την ποιότητα με τον εμπορικό χαρακτήρα που αναπόφευκτα πολλές από τις σειρές και τις παραγωγές της ΕΡΤ πρέπει να έχουν.

Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία στη συνέχεια να δούμε και το καινούριο newsroom της ΕΡΤ, το οποίο δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από newsrooms όχι ελληνικών σταθμών, αλλά -θα έλεγα- άλλων δημόσιων ευρωπαϊκών ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών.

Και να σας πω τέλος, ότι έχοντας κάνει μία επικοινωνία με τον Υπουργό, αναγνωρίζοντας και την πολύ σωστή και χρηστή διαχείριση η οποία έχει γίνει στα οικονομικά της ΕΡΤ, είμαι απολύτως ανοιχτός να συζητήσουμε και μία αναπροσαρμογή των απολαβών του προσωπικού της ΕΡΤ, έτσι ώστε να μπορούμε αν μη τι άλλο κάπως να καλύψουμε το χάσμα το οποίο χωρίζει τις απολαβές της δημόσιας τηλεόρασης από τον ιδιωτικό τομέα. Παραπάνω λεπτομέρειες θα μπορεί να εξαγγείλει ο αρμόδιος Υφυπουργός τις επόμενες ημέρες.

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει ο Έλληνας πολίτης ότι αυτό το τέλος το οποίο καταβάλλει κάθε μήνα έχει πραγματική ανταποδοτικότητα. Διότι επιστρέφει σε μία κρατική τηλεόραση η οποία είναι αντικειμενική, είναι αμερόληπτη, είναι ποιοτική, είναι συμπεριληπτική και μπορεί να προσφέρει κι ένα περιεχόμενο το οποίο, θα έλεγα, να μην το προσφέρουν άλλα ιδιωτικά κανάλια. Γιατί μπορεί μεν να μην έχει την απαραίτητη εμπορικότητα, είναι όμως απαραίτητο συστατικό μίας δημόσιας τηλεόρασης.

Οπότε, καλή συνέχεια θα πω. Θέλω να πω ότι αυτή είναι μία προσπάθεια η οποία ξεκίνησε από το 2019 και από την προηγούμενη διοίκηση. Βήμα-βήμα νομίζω ότι χτίζουμε την ΕΡΤ την οποία θέλουν οι Έλληνες πολίτες, αυτή την οποία κι εμείς ονειρευόμαστε και αφήνουμε πίσω μία ΕΡΤ του παρελθόντος, η οποία νομίζω ότι δεν υπηρετούσε αυτούς τους κεντρικούς στόχους τους οποίους εμείς έχουμε θέσει ως προτεραιότητες για τη δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση».

«Είναι η συμπερίληψη στην πράξη», δήλωσε από την πλευρά του ο Κωνσταντίνος Σιμψής, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος, προσθέτοντας ότι είναι σημαντικό να μην αποκλείονται τα άτομα με αναπηρία ως πολίτες της ελληνικής κοινωνίας, ενώ ευχαρίστησε εκ νέου τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση.

Συνέντευξη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ, στους δημοσιογράφους Έλενα Καραγιάννη και Βασίλη Αδαμόπουλο

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, παραχώρησε συνέντευξη στο Πρώτο Πρόγραμμα του ραδιοφώνου, στους δημοσιογράφους Έλενα Καραγιάννη και Βασίλη Αδαμόπουλο. Ακολουθεί η συνέντευξη:

Βασίλης Αδαμόπουλος: Έχουμε τη χαρά και την τιμή να υποδεχόμαστε και να φιλοξενούμε τον Πρωθυπουργό, τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλώς μας ήρθατε.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για φιλοξενία.

Έλενα Καραγιάννη: Εμείς ευχαριστούμε.

Βασίλης Αδαμόπουλος: Εμείς ευχαριστούμε.

Έλενα Καραγιάννη: Το είπαμε μαζί. Θα τα λέμε μαζί τώρα με τον κ. Αδαμόπουλο. Θα μας δείτε λίγο «μαγκωμένους», εμένα τουλάχιστον, γιατί δεν το περίμενα. Είχα μια υποψία αλλά λέω «δεν θα προλάβει να περάσει από το Πρώτο Πρόγραμμα». Γι’ αυτό σας ευχαριστούμε πολύ. Το ραδιόφωνο, το δημόσιο ραδιόφωνο είναι «παρόν» και χαίρεται πολύ που σας έχει εδώ.

*Κυριάκος Μητσοτάκης: Καταρχάς, εγώ θέλω να σας συγχαρώ για τη σπουδαία δουλειά την οποία κάνετε στο Πρώτο Πρόγραμμα. Σας ακούω αρκετά συχνά όταν κάνω και τις περιοδείες μου στην περιφέρεια. Είστε μια σταθερή συχνότητα, την οποία ξέρω ότι μπορώ να σας αναζητήσω και νομίζω ότι εντάσσεστε και εσείς σε μια συνολική προσπάθεια η οποία έχει γίνει στην ΕΡΤ τα τελευταία χρόνια, να μπορέσουμε να μετατρέψουμε την Ελληνική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση σε έναν πραγματικά δημόσιο, αμερόληπτο, ποιοτικό ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό. Και χαίρομαι που και εσείς με τον τρόπο σας συνεισφέρετε σε αυτή την προσπάθεια.

Βασίλης Αδαμόπουλος: Κύριε Πρόεδρε, συμμετείχατε νωρίτερα σε μια σύσκεψη, ενημερωθήκατε από τη διοίκηση της ΕΡΤ γι’ αυτές τις καινοτομίες που με τη συνδρομή και της τεχνητής νοημοσύνης θα βοηθήσουν χιλιάδες συμπολίτες μας με ειδικές ανάγκες να συντονιστούν και να παρακολουθούν ενημέρωση αλλά και μυθοπλασία. Πώς την είδατε αυτή την ενημέρωση;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καταρχάς, εγώ χαίρομαι γιατί η ΕΡΤ βρίσκεται στην πρωτοπορία του τεχνολογικού μετασχηματισμού των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Και σήμερα πράγματι βρέθηκα εδώ για να μπορέσουμε να δούμε live για πρώτη φορά μια σημαντική καινοτομία, η οποία δεν είναι άλλη από τον αυτόματο υποτιτλισμό με χρήση τεχνητής νοημοσύνης των τηλεοπτικών δελτίων ειδήσεων της ΕΡΤ των 12:00, των 18:00 και των 21:00.

Ήταν ένα αίτημα το οποίο μας είχε θέσει μετ’ επιτάσεως η Ομοσπονδία των Κωφών συμπολιτών μας και στα πλαίσια των πολιτικών συμπερίληψης για τα άτομα με αναπηρία ήρθαμε αμέσως σε επαφή με την ΕΡΤ, και πρέπει να πω ότι σε χρόνο ρεκόρ η δημόσια τηλεόραση ανταποκρίθηκε.

Από σήμερα το εργαλείο αυτό είναι διαθέσιμο για όλους τους συμπολίτες μας, όχι μόνο αυτούς οι οποίοι μπορεί να έχουν προβλήματα ακοής, είναι για όποιον μπορεί να θέλει να παρακολουθεί το δελτίο χωρίς να έχει ανοιχτό τον ήχο και να μπορεί να βλέπει από κάτω σε πραγματικό χρόνο υποτιτλισμένο το ίδιο το δελτίο, αυτά τα οποία λέει ο παρουσιαστής ή η παρουσιάστρια.

Και χαίρομαι γιατί πράγματι η ΕΡΤ μετατρέπεται από τεχνολογικό ουραγό σε έναν πρωτοπόρο αξιοποίησης των νέων εργαλείων της τεχνολογίας, και ειδικά της τεχνητής νοημοσύνης, και το κάνει αυτό, βέβαια, στα πλαίσια μιας πολιτικής η οποία αρμόζει στον ρόλο της δημόσιας τηλεόρασης.

Έλενα Καραγιάννη: Ακριβώς και εμείς αυτό είχαμε στο μυαλό μας.

Βασίλης Αδαμόπουλος: Και αυτό στοχεύει η δημόσια ραδιοτηλεόραση.

Να ρωτήσω το εξής, όμως, μια που ανοίξαμε την κουβέντα για την τεχνητή νοημοσύνη και ξέρουμε ότι η υπόθεση των νέων τεχνολογιών είναι κάτι που σας απασχολεί πάρα πολύ έντονα. Εκτός από δώρο, έτσι όπως πολύ χαρακτηριστικά το περιγράψατε, ιδιαίτερα μέσω της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, που θα διευκολύνει χιλιάδες συνανθρώπους μας να έχουν πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης, μήπως είναι και εφιάλτης σε κάποιες πτυχές αυτή η ιστορία;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Με μεγάλη χαρά θα έρθω στο στούντιο να κάνουμε μία συνολική συζήτηση για τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες, αλλά και τις απειλές της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί πράγματι εδώ συντελείται μία επανάσταση, η οποία θα ακουμπήσει κάθε πτυχή της ζωής μας, αλλά και της οικονομικής δραστηριότητας. Είναι μια επανάσταση την οποία δεν μπορούμε να την εμποδίσουμε. Πρέπει να αγκαλιάσουμε τις θετικές της πτυχές και είναι πάρα πολλές αυτές, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να είμαστε και προετοιμασμένοι για εκείνες τις πτυχές της τεχνολογικής εξέλιξης που δημιουργούν πραγματικά προβλήματα.

Και να δώσω ένα παράδειγμα: σήμερα, είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε την Εθνική Στρατηγική για τη Βία και την Παραβατικότητα των παιδιών και την εφήβων. Και στα πλαίσια αυτής της στρατηγικής ανακοινώσαμε μία πολύ σημαντική εφαρμογή, φαντάζομαι, στην οποία μπορεί να…

Έλενα Καραγιάννη: Ναι, αναφέρθηκα πάρα πολύ.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Το Kids Wallet είναι πάρα πολύ σημαντικό και θέλω να ενθαρρύνω όλους τους γονείς οι οποίοι μας ακούνε σήμερα, να το αναζητήσουν στα app stores, και τα iOS, της Apple δηλαδή, και τα Android. Και θα βρουν μία εφαρμογή την οποία θα μπορούν να την κατεβάσουν στο κινητό του παιδιού τους και να βάλουν εκείνοι, οι γονείς δηλαδή, σε συνεννόηση με το παιδί, τα όρια τα οποία οι ίδιοι κρίνουν ότι πρέπει να μπουν ως προς τη χρήση του κινητού και κυρίως των εφαρμογών που σχετίζονται με τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης όσον αφορά στη χρήση του παιδιού.

Αν, παραδείγματος χάρη, ένας γονιός θέλει να απαγορεύσει μία εφαρμογή ή θέλει να βάλει συγκεκριμένο χρόνο τον οποίον κρίνει ότι το παιδί του πρέπει να είναι σε αυτή την εφαρμογή, μέσα από τη εφαρμογή Kids Wallet μπορεί να το κάνει.

Αυτή είναι η άλλη όψη, λοιπόν, της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, την οποία πρέπει να τη λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Kαι πρέπει να σας πω ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην ευρωπαϊκή πρωτοπορία στην ανάπτυξη τέτοιων εργαλείων, τα οποία έχουν ήδη προκαλέσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ενδεχομένως κάποια στιγμή να τα δούμε και σε ευρωπαϊκή εφαρμογή.

Έλενα Καραγιάννη: Πάντως παρατηρούμε ότι προσπαθείτε, και προσωπικά και με το επιτελείο σας, ένα άνοιγμα προς την κοινωνία ακόμα μεγαλύτερο, να πλησιάσετε τον πολίτη, και πολύ καλά κάνετε, αν μας επιτρέπετε, γιατί όχι, να μην το πούμε; Γιατί πρέπει να γνωρίζετε από κοντά ο ίδιος τα προβλήματα της μέσης οικογένειας, του συμπολίτη μας.

Βασίλης Αδαμόπουλος: Βλέπουμε, κοντολογίς, κ. Πρόεδρε, μια στροφή στην καθημερινότητα έντονη, και προσωπική, δική σας, και της κυβέρνησης.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Δεν νομίζω ότι κάνουμε κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο κάνουμε εδώ και σχεδόν έξι χρόνια.

Υπάρχουν πολλά προβλήματα, αυτά τα οποία μπορεί σε κάποιους να φαίνονται μικρά, για κάποιους συμπολίτες μας μπορεί να είναι τεράστια. Καλή ώρα, το γεγονός ότι δίνουμε ένα επίδομα σε κωφούς συμπολίτες μας, οι οποίοι, προσέξτε, έπαιρναν το επίδομα από τα 0 στα 18, κοβόταν στα 18 και το έπαιρναν ξανά στα 65 -δείτε τώρα τον παραλογισμό του ελληνικού κράτους- και αυτό ερχόμαστε και το διορθώνουμε.

«Έρχονται πειθαρχικά μέτρα»

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στα πρόσφατα γεγονότα και τα επεισόδια στα πανεπιστήμια, λέγοντας ότι έρχονται πειθαρχικά μέτρα για τους φοιτητές που έχουν μπερδέψει την ελευθερία της έκφρασης, με την οργανωμένη βία:

«Δεν γίνεται να μην υπάρχουν αυτοματοποιημένες πειθαρχικές συνέπειες για εκείνους τους φοιτητές, οι οποίοι έχουν μπλέξει την ελευθερία της έκφρασης με την οργανωμένη βία. Είναι άλλο να εκφράζεσαι ελεύθερα στα πλαίσια ενός ιδρύματος το οποίο ενθαρρύνει την ελευθερία της έκφρασης. Άλλο να θεωρείς ότι μπορείς να μπαίνεις, να τραμπουκίζει και να σπας άλλους στο ξύλο, γιατί με αυτό τον τρόπο θέλεις να επιβάλλεις την άποψή σου. Αν ανήκεις στη δεύτερη κατηγορία, θα πρέπει να αποβάλλεται από το δημόσιο πανεπιστήμιο και σε αυτό θα επιμείνουμε πολύ και θα βρούμε τον τρόπο να το κάνουμε», τόνισε χαρακτηριστικά.





