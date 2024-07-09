Την Τετάρτη, πιθανότατα, συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ

Σε ανοιχτή γραμμή βρίσκονται οι συνεργάτες του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την οριστικοποίηση της συνάντησης των δύο ηγετών την Τετάρτη ή την Πέμπτη, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πιθανότερο είναι η συνάντηση να γίνει την Τετάρτη.

Στην Ουάσιγκτον βρίσκονται και οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο Μανώλης Κωστίδης, δεν αναμένονται βήματα, οι δύο χώρες θέλουν να επαναβεβαιώσουν το καλό κλίμα που έχει διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα.

Ο πρωθυπουργός βρίσκεται από χθες το βράδυ στην αμερικανική πρωτεύουσα προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ (9-11 Ιουλίου).

Το πρόγραμμα ξεκινά με την επετειακή εκδήλωση για τα 75 χρόνια από την ίδρυση της Συμμαχίας το απόγευμα στις 17.00 (τοπική ώρα).

Το μεσημέρι στις 12:15 (τοπική ώρα) ο πρωθυπουργός έχει προσκληθεί από το think tank «Council on Foreign Relations» για μια συζήτηση με τον πρώην πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Αθήνα DanieL Speckhard.

Στην ατζέντα της Συνόδου θα βρεθούν η ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Συμμαχίας και η μεγαλύτερη συνεισφορά από ευρωπαϊκά κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ και τον Καναδά για την υλοποίηση των προβλεπόμενων στη δέσμευση για τις αμυντικές επενδύσεις, η επιβεβαίωση της στήριξης της Ουκρανίας, καθώς και η συνεργασία του ΝΑΤΟ με εταίρους (Ε.Ε. και IndoPacific 4 - Αυστραλία, Ιαπωνία, Νέα Ζηλανδία, Νότια Κορέα).

Σε ό,τι αφορά τις αμυντικές δυνατότητες και τη δέσμευση για αμυντικές δαπάνες που θα φθάνουν τουλάχιστον το 2% του ΑΕΠ, η χώρα μας βρίσκεται στον σκληρό πυρήνα των συμμάχων χωρών που υπερβαίνουν αυτό το ποσοστό. Υπενθυμίζεται επίσης ότι ο πρωθυπουργός έχει καταθέσει από κοινού με τον Πολωνό ομόλογό του πρόταση για μια ευρωπαϊκή ασπίδα αεράμυνας που θα χρηματοδοτηθεί με ευρωπαϊκούς πόρους και θα λειτουργήσει συμπληρωματικά του ΝΑΤΟ.

To βράδυ της Τετάρτης ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στον Λευκό Οίκο στο δείπνο που παραθέτει προς τιμήν των ηγετών ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν (Joe Biden).

Στην Ουάσιγκτον, ο πρωθυπουργός θα έχει επίσης συναντήσεις με μέλη του Κογκρέσου και αύριο θα συζητήσει στο πλαίσιο του NATO Public Forum με την πρώην αναπληρώτρια Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Nadia Schadlow.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη, όπου την Παρασκευή θα έχει συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες (Antonio Guterres).

Στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθεί η ανάληψη από την Ελλάδα της θέσης του μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ (2025-26), καθώς και το Κυπριακό και το έργο της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό Μαρία 'Ανχελα Ολγκίν.

Πηγή: skai.gr

