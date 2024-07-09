Την αναστολή της κομματικής ιδιότητας δύο μελών του ΠΑΣΟΚ που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση του κυκλώματος εκβιασμών σε καταστηματάρχες στην Αθήνα, ανακοίνωσε την Τρίτη η Επιτροπή Δεοντολογίας Καταστατικού και Πιστοποίησης του κόμματος.

«Λόγω της φερόμενης εμπλοκής τους σε ποινική υπόθεση, που είδε το φως της δημοσιότητας, η Επιτροπή Δεοντολογίας Καταστατικού και Πιστοποίησης ανέστειλε την κομματική ιδιότητα δύο μελών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, τους οποίους και ενημέρωσε σχετικώς, μέχρι το πέρας της ποινικής διαδικασίας», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Σοκάρουν τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη δράση της σπείρας που εκβίαζε καταστηματάρχες.

Ένα σημειωματάριο που κρατούσαν και συγκεκριμένα η αρχηγός, η 43χρονη Νάνσυ, ήταν αυτό που τους «έκαψε». Η ίδια κρατούσε ουσιαστικά δύο τετράδια σημειώσεων, όπου μέσα καταγράφονται τα έσοδα και έξοδα ουσιαστικά της παράνομης δραστηριότητας του κυκλώματος εκβιασμών καταστηματαρχών που η ίδια τουλάχιστον φέρεται να διεύθυνε. Στο σημειωματάριο φαίνεται η ημερομηνία 15/7/2021. Δηλαδή για τουλάχιστον τρία χρόνια. από ότι φαίνεται το κύκλωμα δρούσε, σύμφωνα τουλάχιστον με τις σημειώσεις που είχε στην κατοχή της η 43χρονη αρχηγός και απ ότι φαίνεται υπήρχε και μια επέκταση. Πέρα από τον κεντρικό τομέα της Αθήνας φαίνεται να έχουν επεκταθεί και στον βόρειο και στον δυτικό τομέα με εκβιασμούς καταστηματαρχών σε Κηφισιά, Αγία Παρασκευή και Περιστέρι.

Πηγή: skai.gr

