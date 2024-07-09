Η ατζέντα Ερντογάν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον για τα 75 χρόνια της Συμμαχίας με πλούσια ατζέντα.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν βρίσκεται καθοδόν προς την Ουάσιγκτον για να πάρει μέρος στη φετινή Σύνοδο του ΝΑΤΟ, που συμπίπτει με την 75η επέτειο από την ίδρυση της Συμμαχίας. Θα συναντηθεί με τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων των χωρών-μελών της Συμμαχίας σε κοινές συνεδριάσεις και θα έχει επίσης διμερείς συναντήσεις.



Πρόκειται για μια επίσκεψη κρίσιμης σημασίας για τις τουρκο-αμερικανικές σχέσεις, δεδομένου ότι λαμβάνει χώρα λίγες ημέρες μετά την παρουσία του Ερντογάν στη Σύνοδο Κορυφής στην Αστάνα του Καζακστάν και τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν, όπου συζητήθηκε, μεταξύ άλλων, η ομαλοποίηση των σχέσεων Τουρκίας- Συρίας και η πιθανή επίσκεψη Πούτιν στην Τουρκία.



Φιλοκυβερνητικές εφημερίδες επισημαίνουν ότι ένα από τα θέματα της Συνόδου θα είναι το Ουκρανικό (άλλωστε ο Ζελένσκι είναι καλεσμένος στη Σύνοδο) και η Τουρκία θα τονίσει τη στήριξή της στην εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, αλλά και την εξεύρεση τρόπου που θα οδηγήσει Ρωσία και Ουκρανία στον δρόμο μιας ειρηνευτικής διαδικασίας.

Επίσκεψη κρίσιμης σημασίας για τις τουρκο-αμερικανικές σχέσεις

Τα τουρκικά ΜΜΕ θεωρούν πιθανή μια ανταλλαγή απόψεων Ερντογάν και Μπάιντεν για Γάζα και Μέση Ανατολή, αλλά και για Συρία, όπου αναπτύσσεται μια ειρηνευτική πρωτοβουλία με την παρότρυνση της Ρωσίας για αποκατάσταση των σχέσεων Συρίας - Τουρκίας. Η στάση των Αμερικανών σε αυτή την εξίσωση είναι κρίσιμη, καθώς ως γνωστόν υποστηρίζουν τους Κούρδους της Συρίας που μάχονται κατά του Άσαντ, οι οποίοι κατά την Άγκυρα δεν είναι παρά παρακλάδι του ΡΚΚ.

Στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε πριν την αναχώρησή του ο Τούρκος πρόεδρος εξήρε τη σημασία της χώρας του στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, «είμαστε η μία από τις 5 χώρες που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της Συμμαχίας», είπε, και προέβλεψε ότι η Τουρκία θα τα πάει εξίσου καλά με τον νέο Γενικό Γραμματέα της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, όπως και με τον Στόλτενμπεργκ. Κάλεσε το ΝΑΤΟ να μην γίνεται μέρος του πολέμου και τόνισε ιδιαίτερα τις προσπάθειες μέσω του Οργανισμού Τουρκογενών Κρατών -όπως στην τελευταία Σύνοδο στα Σούσα το περασμένο Σάββατο- να γίνουν τα κατεχόμενα ισότιμο αναγνωρισμένο μέλος του Οργανισμού.



Αύριο ο Τούρκος πρόεδρος θα παραστεί στη συνάντηση των 32 αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Συμμαχίας και το βράδυ οι ηγέτες και οι σύζυγοί τους θα παρακαθήσουν σε δείπνο που θα παραθέσει οΤζο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο.

