Λοβέρδος για υπόθεση Novartis: Αίτημα για την αποκάλυψη της ταυτότητας του «Μάξιμου Σαράφη» και της «Αικατερίνης Κελέση»

Καταθέτω αύριο αίτηση για την αποκάλυψη της ταυτότητας των μαρτύρων δήθεν «δημοσίου συμφέροντος» με τις κωδικές ονομασίες «ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΑΡΑΦΗΣ» και «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΕΛΕΣΗ», αναφέρει ο Ανδρέας Λοβέρδος

Μετά τον Αντώνη Σαμαρά και ο Ανδρέας Λοβέρδος ανακοίνωσε ότι αύριο θα καταθέσει αίτηση για την αποκάλυψη της ταυτότητας των «προστατευόμενων» μαρτύρων με τις κωδικές ονομασίες «Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση», της υπόθεσης Novartis.

Στην ανάρτησή του ο κ. Λοβέρδος αναφέρει:

Καταθέτω αύριο αίτηση για την αποκάλυψη της ταυτότητας των μαρτύρων δήθεν «δημοσίου συμφέροντος» με τις κωδικές ονομασίες «ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΑΡΑΦΗΣ» και «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΕΛΕΣΗ» στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος και την κοινοποιώ  στην Πρόεδρο και την Εισαγγελέα του ΑΠ κύριες Κλάπα και Αδειλίνη αντιστοίχως.
 

