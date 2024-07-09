Μετά τον Αντώνη Σαμαρά και ο Ανδρέας Λοβέρδος ανακοίνωσε ότι αύριο θα καταθέσει αίτηση για την αποκάλυψη της ταυτότητας των «προστατευόμενων» μαρτύρων με τις κωδικές ονομασίες «Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση», της υπόθεσης Novartis.

Στην ανάρτησή του ο κ. Λοβέρδος αναφέρει:

Καταθέτω αύριο αίτηση για την αποκάλυψη της ταυτότητας των μαρτύρων δήθεν «δημοσίου συμφέροντος» με τις κωδικές ονομασίες «ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΑΡΑΦΗΣ» και «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΕΛΕΣΗ» στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος και την κοινοποιώ στην Πρόεδρο και την Εισαγγελέα του ΑΠ κύριες Κλάπα και Αδειλίνη αντιστοίχως.



Καταθέτω αύριο αίτηση για την αποκάλυψη της ταυτότητας των μαρτύρων δήθεν «δημοσίου συμφέροντος» με τις κωδικές ονομασίες «ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΑΡΑΦΗΣ» και «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΕΛΕΣΗ» στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος και την κοινοποιώ στην Πρόεδρο και την Εισαγγελέα του ΑΠ κύριες Κλάπα και… — Andreas Loverdos (@a_loverdos) July 9, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.