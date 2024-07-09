Στη συνάντηση των Ελλήνων ευρωβουλευτών που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στις Βρυξέλλες, συμμετείχε ο εκλεγμένος Ευρωβουλευτής της ΝΔ, Φρέντης Μπελέρης.
Για να καταστεί δυνατή η ολιγόλεπτη συμμετοχή του κ. Μπελέρη μέσω zoom, χρειάστηκε για ακόμη μια φορά, η υποβολή ειδικού αιτήματος στη Διεύθυνση των φυλακών Φίερι, όπου και κρατείται.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η πλευρά Μπελέρη έχει καταθέσει επίσημο αίτημα για πενθήμερη άδεια, προκειμένου ο ίδιος να μπορέσει να ορκιστεί στην ολομέλεια του Στρασβούργου στις 16 Ιουλίου.
Επισημαίνεται ότι η Ελλάδα διαθέτει συνολικά 21 ευρωβουλευτές εκ των συνολικά 720 θέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
