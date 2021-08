Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών της Τυνησίας, Οθμάν Τζεραντί πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Στο επίκεντρο της δεύτερης τηλεφωνικής συνομιλίας σε σύντομο χρονικό διάστημα, βρέθηκαν οι διμερείς σχέσεις και η συνεργασία Ελλάδας - Τυνησίας, καθώς και η αντιμετώπιση της πανδημίας, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

