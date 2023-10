Τηλεδιάσκεψη Μητσοτάκη με τον CEO της DeepMind: - Πώς μπορεί να επωφεληθεί η Ελλάδα από την Τεχνητή Νοημοσύνη Πολιτική 19:15, 03.10.2023 linkedin

Ο πρωθυπουργός έθεσε το θέμα της προστασίας των χρηστών και της μείωσης των πιθανών κινδύνων