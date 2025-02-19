Το «Σπίτι του Παιδιού» στη Θεσσαλονίκη που ασχολείται με τη φιλοξενία και θεραπεία κακοποιημένων παιδιών επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ενημερώθηκε για τη λειτουργία του.

Ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στους χώρους του Κέντρου και συνομίλησε με τους ψυχολόγους και επιμελητές ανηλίκων που εργάζονται σε αυτό. Είχε την ευκαιρία να πληροφορηθεί για τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η δικανική εξέταση των ανήλικων θυμάτων και των ανήλικων μαρτύρων κακοποίησης σε φιλικό για τα παιδιά περιβάλλον, από εξειδικευμένους και κατάλληλα καταρτισμένους επιστήμονες βάσει συγκεκριμένου και ειδικά δομημένου πρωτοκόλλου.

«Από τη μία διαχειρίζεστε τόσο τραγικά περιστατικά, από την άλλη είναι παρήγορο ότι η πολιτεία μπορεί, με την υποστήριξη φορέων που έχουν μεγάλη εμπειρία σε αυτό το αντικείμενο, να παρέχει πια στα παιδιά ένα πλαίσιο προστασίας. Ώστε αυτή η τόσο δύσκολη -γιατί φαντάζομαι είναι πολύ τραυματική- εμπειρία για το παιδί, να πρέπει να μιλήσει γι’ αυτά τα περιστατικά, να το κάνει μια φορά και να χρησιμοποιείται μετά αυτή η κατάθεση ως αποδεικτικό υλικό για να επιμεληθεί η Δικαιοσύνη», επισήμανε ο Πρωθυπουργός.

«Αλλά, βέβαια, εσείς το ξέρετε καλύτερα ότι είναι η αρχή της διαδικασίας μόνο. Αυτό είναι ένα μακρύ ταξίδι, το οποίο δεν είναι πάντα εύκολο. Γι’ αυτό η παροχή υποστήριξης σε όλα τα βήματα, ειδικά αν συζητάμε και για περιπτώσεις απομάκρυνσης από το οικογενειακό περιβάλλον, είναι πολύ δύσκολα περιστατικά.

Πάντα θα μας αιφνιδιάζει η έκταση του ανθρώπινου δράματος, αλλά πρέπει να είμαστε εδώ να μπορούμε να προνοούμε και για τις πιο σκληρές υποθέσεις», πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η δικανική εξέταση, την οποία παρακολουθούν οι προανακριτικές, ανακριτικές και αστυνομικές αρχές από ειδικά διαμορφωμένο χώρο, καταγράφεται οπτικο-ακουστικά και αξιοποιείται κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, χωρίς να απαιτείται η παρουσία του παιδιού. Με τον τρόπο αυτό αποτρέπεται η επαναθυματοποίηση του ανήλικου θύματος, ενώ παράλληλα υποστηρίζονται και οι οικογένειές τους.

Το «Σπίτι του Παιδιού» στη Θεσσαλονίκη, το τρίτο στην Ελλάδα μετά της Αθήνας και του Πειραιά, τα οποία συστεγάζονται, εγκαταστάθηκε τον Δεκέμβριο του 2024 στον νέο και πλήρως εξοπλισμένο χώρο του, με τις πρώτες δικανικές εξετάσεις να πραγματοποιούνται τον Ιανουάριο 2025. Ο εξοπλισμός του υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης με το Σωματείο «ΕΛΙΖΑ», κατόπιν δωρεάς του Ιδρύματος Αγγελικούση.

Τον Πρωθυπουργό συνόδευαν ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης και ο Υφυπουργός Ιωάννης Μπούγας.

Κυρ. Μητσοτάκης στη ΧΑΝΘ: Θα είναι για πάντα ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής μου

Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της Χριστιανικής Αδελφότητας Νέων Θεσσαλονίκης (ΧΑΝΘ), όπου τον υποδέχθηκαν ο Πρόεδρος Ιωάννης Σωσσίδης, ο Γενικός Διευθυντής Βασίλης Ιωάννου, καθώς και μέλη του σωματείου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε στους διοικητικούς και αθλητικούς χώρους αλλά και στην αίθουσα που φυλάσσεται το ιστορικό αρχείο του Σωματείου και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με το προσωπικό και να ενημερωθεί για τις δράσεις της ΧΑΝΘ.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με την ομάδα της ΧΑΝΘ με την οποία είχαν επισκεφθεί τις ΗΠΑ το 1982.

Τέλος, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε και το αθλητικό μουσείο του σωματείου, όπου υπέγραψε στο βιβλίο επισκεπτών: «Μια ιδιαίτερη επίσκεψη συναισθηματικά φορτισμένη. Η ΧΑΝΘ θα είναι για πάντα ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής μου. Ευχαριστώ για όλα όσα κάνετε».

