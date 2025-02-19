Συνεχίζεται η κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ με αφορμή την ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστήμιων.

Μετά τα «πυρά» που εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ στον υπουργό Παιδείας Κ. Πιερρακάκη ο οποίος μίλησε το πρωί στο ΣΚΑΪ κάνοντας λόγο μεταξύ άλλων για «δολοφονία πανεπιστημίων» από το κόμμα, τη σκυτάλη πήρε ο εκπρόσωπος τύπου της ΝΔ Νίκος Ρωμανός.

Σε ανάρτησή του, χαρακτηρίζει «πανικόβλητη» την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ που «εκθέτει» τη Χαριλάου Τρικούπη. «Είναι δυνατόν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ισχυρίζεται ότι ένα Πανεπιστήμιο που χαρακτηρίζει υποβαθμισμένο, είναι πάνω από 18 ελληνικά δημόσια Πανεπιστήμια;», αναφέρει ενδεικτικά.

Η ανάρτηση του κ. Ρωμανού

Η πανικόβλητη ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ εκθέτει για πολλοστή φορά ανεπανόρθωτα τη Χαριλάου Τρικούπη. Είναι δυνατόν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ισχυρίζεται ότι ένα Πανεπιστήμιο που χαρακτηρίζει υποβαθμισμένο, είναι πάνω από 18 ελληνικά δημόσια Πανεπιστήμια;

Αυτή τη σύγκριση κάνει; Διότι αν ένα Πανεπιστήμιο που είναι στην κατάταξη πάνω από 18 ελληνικά, είναι υποβαθμισμένο, τι χαρακτηρισμό επιφυλάσσει για τα 2/3 των ελληνικών Πανεπιστημίων, μεταξύ των οποίων είναι και εκείνο από το οποίο αποφοίτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ; Τι αστειότητες είναι αυτές; Σκέφτονται αυτά που γράφουν;

