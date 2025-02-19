Το νησί της Σαντορίνης επισκέπτεται σήμερα, Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, με αφορμή το φαινόμενο της έντονης σεισμικής δραστηριότητας που παρατηρείται στις Κυκλάδες.

Αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον δήμαρχο του νησιού, Νίκο Ζώρζο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έκανε την εξής δήλωση:

«Η αποστολή του ΣΥΡΙΖΑ στη Σαντορίνη έχει έναν βασικό σκοπό: να στηρίξει τον τόπο, τους κατοίκους και τους φορείς του νησιού. Το πρώτο που συζητήσαμε με τον δήμαρχο και θα συζητήσουμε με όλους τους φορείς είναι τι πρέπει να κάνει η Πολιτεία για να αισθάνονται ασφάλεια οι κάτοικοι της περιοχής, καθώς και για την οικονομική και για την κοινωνική λειτουργία. Εδώ θέλω εκ των προτέρων να πω ότι εμείς πιστεύουμε σε μια ισχυρή Πολιτεία που υποστηρίζει και τον επαγγελματία, αλλά και τον πολίτη. Και σε ένα υπουργείο που φτιάχτηκε για επικοινωνιακούς λόγους από τον κ. Μητσοτάκη, το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, που δεν έχει οργανόγραμμα, είναι ένα θέμα ανοιχτό το πώς μπορεί η Πολιτεία να βοηθήσει τον πολίτη.

Εμείς θα επιμείνουμε. Χρειάζεται στελέχωση και χρειάζονται και υποδομές. Χρειάζονται στελέχωση και οι Δήμοι. Δεν μπορεί ο Δήμος εδώ να παραπονιέται, και να έχει δίκιο, ότι δεν έχει προσωπικό. Επίσης, δεν μπορεί να μην υπάρχει παρατηρητήριο ηφαιστείου, που να ανήκει στον Δήμο και να το στηρίζει οικονομικά η Πολιτεία.

Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να νιώθουν ασφάλεια οι πολίτες. Εμείς έχουμε ήδη τοποθετηθεί για την ανάγκη της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος, η οποία πολύ απλά λέει ότι σε περιοχές που πλήττονται από εξωτερικά φαινόμενα, είτε αυτό είναι δυστυχώς μια σεισμική ακολουθία, είτε είναι ένα κλιματικό φαινόμενο, ή πλημμύρα, ή πυρκαγιά, είτε ακόμα και μια ζωονόσος ή η απολιγνιτοποίηση, πρέπει η Πολιτεία να καλύπτει αυτό που λείπει από το εισόδημα του πολίτη χωρίς δική του ευθύνη.

Εδώ λοιπόν πρέπει να υπάρχει για τις επιχειρήσεις και για τους εργαζόμενους μια πρόνοια κι ένας σχεδιασμός. Και να υπάρχει ταυτόχρονα πρόνοια για τα παιδιά των σχολείων. Πράγματι συζητήσαμε για ένα μεγάλο ζήτημα, ιδιαίτερα για την τάξη που πλησιάζει στις εξετάσεις, που συνδέεται με την ασφάλεια των κτιριακών υποδομών και πρέπει παράλληλα με την προετοιμασία της πολιτικής προστασίας, που είναι υποχρέωση της πολιτείας να γίνεται, να υπάρχει και πρόληψη του κινδύνου στα δημόσια κτίρια και τις κατοικίες. Άρα, να έρθει εδώ ένα κλιμάκιο του υπουργείου Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης και να ελέγχει και πιθανούς κινδύνους σε σπίτια πολιτών».

Αμέσως μετά, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συναντήθηκε με την έπαρχο Θήρας, Ιουλία Καραμολέγκου.

Στις συνάντηση στο δημαρχείο μετείχαν επίσης ο αντιδήμαρχος Οίας Γεώργιος Βαρβαρήγος και ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ιάκωβος Λιγνός.

Μαζί με τον πρόεδρο του κόμματος, στο νησί βρίσκεται η γραμματέας της ΚΕ Ράνια Σβίγκου, ο βουλευτής Κορινθίας και Τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης Γιώργος Ψυχογιός, το μέλος της ΚΕ και συντονίστρια του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Φωτεινή Παντιώρα, το μέλος της ΚΕ Αναστασία Σαπουνά και το μέλος της ΝΕ Κυκλάδων Δημήτρης Τούλης.

