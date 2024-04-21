Θεσσαλονίκη: Ο Ανδρέας Λοβέρδος συνομίλησε με πολίτες στα εγκαίνια των γραφείων των «Δημοκρατών»

Την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες της Θεσσαλονίκης είχε ο Ανδρέας Λοβέρδος κατά την τελετή εγκαινίων του εκλογικού κέντρου του κόμματος «Δημοκράτες» στο κέντρο της πόλης, στην οδό Τσιμισκή.

Ο Ανδρέας Λοβέρδος επέλεξε να μην απευθύνει ομιλία προς τους παρευρισκόμενους, αλλά να ανταλλάξει απόψεις με όσους επισκέφθηκαν το εκλογικό κέντρο.

Μεταξύ άλλων, τόνισε ότι το κόμμα του φιλοδοξεί να παίξει καταλυτικό ρόλο στις επικείμενες εκλογές. «Θέλουμε ένα ποσοστό όσο το δυνατόν μεγαλύτερο του 3%», είπε ο επικεφαλής των "Δημοκρατών" προαναγγέλλοντας και τη συμμετοχή του κόμματος στις επόμενες εθνικές εκλογές.

«Καλή Αρχή στη Θεσσαλονίκη! Απόψε στα γραφεία μας στο κέντρο της πόλης είχα τη χαρά να συναντηθώ και να συνομιλήσω με τους συμπολίτες μου. Τους ευχαριστώ για το καλοσώρισμα. Πάμε δυνατά οι Δημοκράτες», έγραψε σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο X, η οποία συνοδεύεται από φωτογραφίες από την τελετή εγκαινίων, στην οποία ήταν παρόντες υποψήφιοι ευρωβουλευτές του κόμματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

