Διαμαντοπούλου: «Το μεγάλο και κυβερνών ΠΑΣΟΚ μπορεί να γίνει η αφετηρία για το μέλλον»

«Μπορούμε να αλλάξουμε πολλά και να μη μένουμε στο «αυτό δεν γίνεται». Για να το πετύχουμε χρειάζεται ανάκτηση εμπιστοσύνης στην πολιτική ευθύνης. Για αυτούς τους λόγους αποφάσισα να συμμετέχω στη διεκδίκηση της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ» ανέφερε, μεταξύ άλλων, η Άννα Διαμαντοπούλου, μιλώντας το βράδυ της Δευτέρας σε εκδήλωση με νέους, νέες και υποστηρικτές της στην αίθουσα «Ανδρέας Παπανδρέου» του ξενοδοχείου Κάπιτολ, εκεί που ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ είχε αναγνώσει το 1974 τη διακήρυξης της 3ης Σεπτέμβρη.

« Να συστηθούμε στους νέους και να ξανασυστηθούμε όλοι οι υπόλοιποι. Να ξαναβρεθούμε και να ενωθούμε», πρόσθεσε και σημείωσε ότι έχει την πολιτική εμπειρία, τις γνώσεις και τις διεθνείς επαφές ώστε με την ανάληψη της ηγεσίας να μπορέσει να ενώσει όλες τις γενιές του ΠΑΣΟΚ γιατί χρειάζεται όλες τις γενιές που θα θέσουν και την εμπειρία και την τόλμη τους.

Η υποψήφια για την ηγεσία του κόμματος σχολίασε τη σημερινή πολιτική συγκυρία επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση της ΝΔ βρίσκεται σε συνεχή καθοδική πορεία και ο ΣΥΡΙΖΑ σε διάλυση. «Το μεγάλο και κυβερνών ΠΑΣΟΚ μπορεί να γίνει η αφετηρία για το μέλλον αρκεί να το πιστέψουμε και να το παλέψουμε. Μπορεί να γίνει η ισχυρή αντιπολίτευση και η κυβέρνηση του αύριο. Για μια Ελλάδα με δημοκρατία και ασφάλεια για όλους. Με δικαιοσύνη και κοινωνική συνοχή. Για μια Ελλάδα πρωτοπόρα που παράγει. Τώρα είναι η ώρα! Ναι, μπορούμε, ναι θα το κάνουμε», τόνισε η κ. Διαμαντοπούλου κλείνοντας την ομιλία της.

Στη συνέχεια η Άννα Διαμαντοπούλου είχε διάλογο με τους νέους -ες που πήραν μέρος στην εκδήλωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.