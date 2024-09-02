Μπελέρης: Η πρώτη φωτογραφία μετά την αποφυλάκιση μαζί με τη σύζυγό του

Ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Φρέντης Μπελέρης αποφυλακίστηκε σήμερα έπειτα από 16 μήνες κράτησης, και επέστρεψε στο σπίτι του.

Λίγο μετά την αποφυλάκισή του η σύζυγός του, Αντωνία Μπελέρη, δημοσίευσε στο Facebook την πρώτη τους φωτογραφία μαζί εκτός φυλακής, γράφοντας: «Επιτέλους κοντά μας! Περίεργο συναίσθημα. Μεγάλη χαρά αλλά και πολύ θυμό για αυτήν την αδικία. Τέλος πάντων: τέλος καλό όλα καλά».

Σημειώνεται ότι ο Φρέντι Μπελέρης στην πρώτη του δήλωση μετά την αποφυλάκισή του έκανε γνωστό ότι θα προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «για όσα με πραξικοπηματικό τρόπο μου αρνήθηκε το αλβανικό καθεστώς».

Πηγή: skai.gr

