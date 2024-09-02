Προβάδισμα 11,1% της ΝΔ έναντι του δεύτερου κόμματος, που είναι πλέον το ΠΑΣΟΚ το οποίο συγκεντρώνει 10,5%, καταγράφει δημοσκόπηση της MRB για λογαριασμό του OPEN.

Σύμφωνα με την έρευνα που διεξήχθη από τις 26 έως τις 30 Αυγούστου, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πλέον τρίτο κόμμα καθώς συγκεντρώνει ποσοστό 8,5%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ.

Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου:

ΝΔ 21,6%

ΣΥΡΙΖΑ 8,5%

ΠΑΣΟΚ 10,5%

ΚΚΕ 7,3%

Ελληνική Λύση 8%

Νίκη 3,2%

Πλεύση Ελευθερίας 5,3%

Φωνή Λογικής 3,4%

ΜέΡΑ25 2,3%

Νέα Αριστερά 2,2%

Άλλο κόμμα 7,5%

Στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή στο σύνολο:

ΝΔ 27,7%

ΣΥΡΙΖΑ 10,9%

ΠΑΣΟΚ 13,4%

ΚΚΕ 9,3%

Ελληνική Λύση 10,2%

Πλεύση Ελευθερίας 6,8%

Νίκη 4,1%

Φωνή Λογικής 4,4%

Νέα Αριστερά 2,9%

* Η αδιευκρίνιστη ψήφος στο σύνολό της φτάνει το 21%

Όσον αφορά την πρόθεση ψήφου για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης προηγείται με ποσοστό 25,5% και ακολουθεί ο Χάρης Δούκας με ποσοστό 21,9%.

Αναλυτικά:

Νίκος Ανδρουλάκης – 25,5%

Χάρης Δούκας – 21,9%

Άννα Διαμαντοπούλου – 17,5%

Παύλος Γερουλάνος – 12,6%

Νάντια Γιαννακοπούλου – 4,9%

Μιχάλης Κατρίνης – 3,3%

Γιάννης Κανελλάκης – 0,9%

Άλλος – 0,8%

Αδιευκρίνιστη ψήφος – 12,7%

Τα παραπάνω ποσοστά αφορούν δυνητικούς ψηφοφόρους στις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ. Τα ποσοστά αλλάζουν στους πολίτες που δήλωσαν ότι σίγουρα θα πάνε να ψηφίσουν στις εκλογές του ΠΑΣΟΚ. Ειδικότερα:

Νίκος Ανδρουλάκης – 23,5%

Χάρης Δούκας – 22,6%

Άννα Διαμαντοπούλου – 17,2%

Παύλος Γερουλάνος – 15,5%

Νάντια Γιαννακοπούλου – 3,2%

Μιχάλης Κατρίνης – 3,7%

Γιάννης Κανελλάκης – 0,6%

Άλλος – 1,2%

Αδιευκρίνιστη ψήφος – 12,4%

Στην ερώτηση ποιον/ποια υποψήφιο/α θα ψηφίζατε στον δεύτερο γύρο των εσωκομματικών εκλογών εάν περάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Χάρης Δούκας, οι πολίτες απάντησαν:

Νίκος Ανδρουλάκης – 41,5%

Χάρης Δούκας – 39,5%

Κανένας – 12,7%

ΔΞ/ΔΑ – 6,4

