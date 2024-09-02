Προβάδισμα 11,1% της ΝΔ έναντι του δεύτερου κόμματος, που είναι πλέον το ΠΑΣΟΚ το οποίο συγκεντρώνει 10,5%, καταγράφει δημοσκόπηση της MRB για λογαριασμό του OPEN.
Σύμφωνα με την έρευνα που διεξήχθη από τις 26 έως τις 30 Αυγούστου, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πλέον τρίτο κόμμα καθώς συγκεντρώνει ποσοστό 8,5%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ.
Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου:
ΝΔ 21,6%
ΣΥΡΙΖΑ 8,5%
ΠΑΣΟΚ 10,5%
ΚΚΕ 7,3%
Ελληνική Λύση 8%
Νίκη 3,2%
Πλεύση Ελευθερίας 5,3%
Φωνή Λογικής 3,4%
ΜέΡΑ25 2,3%
Νέα Αριστερά 2,2%
Άλλο κόμμα 7,5%
Στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή στο σύνολο:
ΝΔ 27,7%
ΣΥΡΙΖΑ 10,9%
ΠΑΣΟΚ 13,4%
ΚΚΕ 9,3%
Ελληνική Λύση 10,2%
Πλεύση Ελευθερίας 6,8%
Νίκη 4,1%
Φωνή Λογικής 4,4%
Νέα Αριστερά 2,9%
* Η αδιευκρίνιστη ψήφος στο σύνολό της φτάνει το 21%
Όσον αφορά την πρόθεση ψήφου για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης προηγείται με ποσοστό 25,5% και ακολουθεί ο Χάρης Δούκας με ποσοστό 21,9%.
Αναλυτικά:
Νίκος Ανδρουλάκης – 25,5%
Χάρης Δούκας – 21,9%
Άννα Διαμαντοπούλου – 17,5%
Παύλος Γερουλάνος – 12,6%
Νάντια Γιαννακοπούλου – 4,9%
Μιχάλης Κατρίνης – 3,3%
Γιάννης Κανελλάκης – 0,9%
Άλλος – 0,8%
Αδιευκρίνιστη ψήφος – 12,7%
Τα παραπάνω ποσοστά αφορούν δυνητικούς ψηφοφόρους στις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ. Τα ποσοστά αλλάζουν στους πολίτες που δήλωσαν ότι σίγουρα θα πάνε να ψηφίσουν στις εκλογές του ΠΑΣΟΚ. Ειδικότερα:
- Νίκος Ανδρουλάκης – 23,5%
- Χάρης Δούκας – 22,6%
- Άννα Διαμαντοπούλου – 17,2%
- Παύλος Γερουλάνος – 15,5%
- Νάντια Γιαννακοπούλου – 3,2%
- Μιχάλης Κατρίνης – 3,7%
- Γιάννης Κανελλάκης – 0,6%
- Άλλος – 1,2%
- Αδιευκρίνιστη ψήφος – 12,4%
Στην ερώτηση ποιον/ποια υποψήφιο/α θα ψηφίζατε στον δεύτερο γύρο των εσωκομματικών εκλογών εάν περάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Χάρης Δούκας, οι πολίτες απάντησαν:
- Νίκος Ανδρουλάκης – 41,5%
- Χάρης Δούκας – 39,5%
- Κανένας – 12,7%
- ΔΞ/ΔΑ – 6,4
