Μείωση της τιμής των διοδίων στην Πελασγία κατά 17% ανακοίνωσε από το Κιλελέρ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την περιοδεία του στη Θεσσαλία.

«Επιτρέψτε μου μια ανακοίνωση συμβολικού χαρακτήρα η οποία δείχνει πώς αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση την ανταποδοτικότητα. Προέκυψε όφελος για το ελληνικό δημόσιο από την αναχρηματοδότηση της σύμβασης παραχώρησης του έργου Μαλιακού – Κλειδί. Επεσαν τα επιτόκια και βρεθήκαμε με όφελος περίπου 16 εκατομμύρια ευρώ», δήλωσε ο πρωθυπουργός.

«Αποφασίσαμε με τον υπουργό Υποδομών να επιστρέψουμε τα χρήματα αυτά στην ελληνική κοινωνία. Έτσι, θα μειώσουμε τα διόδια από Πελασγία μέχρι το Κλειδί περίπου 17% για τα αυτοκίνητα με 2,8 έως 3 ευρώ συνολικό όφελος γι όλη αυτή τη διαδρομή. Θεωρούμε ότι είναι δίκαιο να επιστρέψουμε τα χρήματα στην ελληνική κοινωνία. Η μείωση θα ισχύσει από την 1/10 έως τα τέλη 2025. Νομίζω αποτελεί μια μικρή ένδειξη του πως αντιλαμβανόμαστε την ανταποδοτικότητα – αφορά μετακινήσεις στον πιο πολυσύχναστο δρόμο», τόνισε.

Συνεχίζοντας, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα έργα και τις πρωτοβουλίες για τη για την θωράκιση της Θεσσαλίας από τα πλημμυρικά φαινόμενα, αλλά και έργα που αφορούν την διαχείρηση των υδάτων. Ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο σύνολο των έργων που αφορούν τα φράγματα, αλλά και έργα ορεινής υδρονομίας, που βρίσκονται σε εξέλιξη, ένα χρόνο μετά τις πλημμύρες του Ντάνιελ.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε, μεταξύ άλλων, πως «χρειαζόμαστε περισσότερα φράγματα όλων των μεγεθών», για να τονίσει πως «το συνολικό αποτύπωμα των φραγμάτων είναι πολλαπλό».

«Μπορεί να είναι αρδευτικά, υδροηλεκτρικά, και σε μια εποχή που χρειαζόμαστε περισσότερα φράγματα για να διαχειριζόμαστε το ίδιο το ηλεκτρικό δίκτυο αυτά τα έργα έχουν τεράστια σημασία», είπε.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι αυτά τα έργα είναι πολύ σημαντικά, αλλά και μακράς υλοποίησης για να σημειώσει πως πως «τα έργα αυτά έχουν μια ιδιαιτερότητα. « Πολλές φορές άλλος τα σχεδιάζει, άλλος τα υλοποιεί και άλλος τα εγκαινιάζει. Το λέω αυτό γιατί έχω πλήρη συναίσθηση διότι ότι και εμείς έχουμε εγκαινιάσει έργα που σχεδιάστηκαν από άλλους, αλλά υλοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό από εμάς. Αλλά θέλω να κρατήσετε αυτή την συνάντηση ως μια παρακαταθήκη λογοδοσίας του πολιτικού συστήματος, απέναντι στην Θεσσαλία και ως υποχρέωση μας να μην ξαναγίνει τόσο μεγάλη καταστροφή όπως αυτή του Ντάνιελ».

Μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι έχει μεγάλη σημασία ότι πρέπει να θωρακιστεί η Θεσσαλία, ώστε η να μην αντιμετωπίσει ποτέ ξανά τέτοια προβλήματα. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην διαχείριση των υδάτων, τονίζοντας πως χρειάζονται έργα που θα διασφαλίσουν να μην υπάρξει σπατάλη των υδάτινων πόρων. «Δεν έχουμε το δικαίωμα να σπαταλάμε το νερό. Είναι νερό που χάνεται, σε μια εποχή που ξέρουμε ότι θα έχουμε λιγότερο νερό και θα πρέπει να το προστατεύσουμε», σημείωσε.

Πηγή: skai.gr

