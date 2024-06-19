Θεοδωρικάκος: Συναντήσεις με φορείς της αγοράς με στόχο τον έλεγχο των τιμών  

Έκκληση στις επιχειρήσεις «να βάλουν πλάτη» για να μειωθούν οι τιμές στο ράφι και ο πληθωρισμός, απηύθυνε ο νέος υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ανακοινώνοντας ότι θα αρχίσει κύκλο επαφών με τους συλλογικούς φορείς των σούπερ μάρκετ και της βιομηχανίας τροφίμων, με μεμονωμένους επιχειρηματίες αλλά και τους εκπροσώπους του καταναλωτικού κινήματος, με την Επιτροπή Ανταγωνισμού και το Συνήγορο του Καταναλωτή.

«Για να πέσουν οι τιμές πρέπει να ενώσουμε όλοι τις δυνάμεις μας, κράτος, υγιής επιχειρηματικότητα και καταναλωτές», είπε ο κ. Θεοδωρικάκος αναγνωρίζοντας ότι τα έκτακτα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί είναι σκληρά για την αγορά αλλά θα συνεχίσουν να ισχύουν, τουλάχιστον, μέχρι το τέλος του έτους.

Συγκεκριμένα θα διατηρηθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων, με σημείο αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου 2021, το πλαφόν 7% στην τιμή του βρεφικού γάλακτος, όπως και το μέτρο της απαγόρευσης για τρεις μήνες προωθητικών ενεργειών σε περίπτωση που έχουν γίνει ανατιμήσεις.

Επιμένουμε στην εφαρμογή των μέτρων είπε ο υπουργός, διότι συμβάλλουν στον έλεγχο των τιμών αλλά και διότι οι αγορές χρειάζονται χρόνο για να λειτουργήσουν».

Προανήγγειλε ότι, από την 1η Ιουλίου θα ενισχυθεί με 30 ελεγκτές η ΔΙΜΕΑ ώστε να ενταθούν οι έλεγχοι - σε συνεργασία και με όλες τις άλλες ελεγκτικές υπηρεσίες - για την εφαρμογή της νομιμότητας και την αποκλιμάκωση των τιμών.

Ειδική αναφορά έκανε στις τιμές τους ηλεκτρικού ρεύματος που, όπως είπε, έχουν σημαντική επίπτωση στη ζωή των καταναλωτών, αλλά ο έλεγχος τους δεν είναι δουλειά του υπουργείου Ανάπτυξης. Για το λόγο αυτό η αποκλιμάκωση των τιμών είναι μια συνολική υπόθεση της κυβέρνησης που εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική για την εξασφάλιση καλύτερων εισοδημάτων στους πολίτες.

Στόχος μας, είπε, είναι η διαμόρφωση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου και για το λόγο αυτό θα δημιουργήσουμε Εθνική Στρατηγική για τη Βιομηχανία.

Ανακοίνωσε ότι έχουν εγκριθεί τα έργα αναβάθμισης σε 20 βιομηχανικά πάρκα εκ των οποίων τα δυο (στο Βόλο και την Κόρινθο) είναι νέα.

Επίσης αναφέρθηκε στο πρόγραμμα για την ψηφιοποίηση των ΜμΕ προϋπολογισμού 75 εκατ ευρώ αλλά και στο πρόγραμμα «Ερευνώ - Καινοτομώ» προυπολογισμού 300 εκατ ευρώ στο πλαίσιο του οποίου έχουν υποβληθεί προτάσσεις για την υλοποίηση έργων που αφορούν στη διασύνδεση της έρευνας με την παραγωγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

