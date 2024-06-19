Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Προσχηματικά όσα λέει ο Γιώργος Τσίπρας για την απομάκρυνσή του

Προσχηματικά χαρακτήρισαν πηγές από την Κουμουνδούρου όσα αναφέρει ο Γιώργος Τσίπρας σχετικά με τους λόγους απομάκρυνσής του από τη θέση του επιστημονικού συνεργάτη της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «ο Γιώργος Τσίπρας είχε έμμισθη σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ως διευθυντής της ΚΟ παρόλο που είχε πάψει να βρίσκεται στη θέση αυτή εδώ και τρεις μήνες. Ο ίδιος είχε ζητήσει να συνεχίσει να πληρώνεται για έναν επιπλέον μήνα, μετά την αντικατάστασή του και την υποβολή υποψηφιότητας για στην ευρωβουλή, ώστε να διατηρήσει την ασφαλιστική κάλυψη κι έμεινε τελικά έμμισθος για πολύ μεγαλύτερο διάστημα από ότι είχε ζητήσει.

» Όλα όσα ο ίδιος υποστήριξε ότι δήθεν αποτέλεσαν την αιτία της διακοπής της σύμβασης του, είναι τουλάχιστον προσχηματικά καθώς δεν ήταν "εκτός γραμμής" όσων ο Πρόεδρος του κόμματος, Στέφανος Κασσελάκης, είχε ανακοινώσει στην συνεδρίαση της ΚΟ, την προηγούμενη εβδομάδα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.