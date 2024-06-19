Την αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών από πολυεθνικές προέταξε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο υπουργείο Ανάπτυξης επαναλαμβάνοντας το αίτημα για πανευρωπαϊκή δράση.

Σε κοινή δήλωση μετά το τέλος της συνάντησης με τον νέο υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο τονίστηκε ότι όλα τα μέτρα κατά της ακρίβειας θα συνεχιστούν ως το τέλος του έτους και επισημάνθηκε ότι στόχος δεν είναι μόνο η μείωση του πληθωρισμού, αλλά και των τιμών στα τρόφιμα.

«Πρόθεσή μας είναι να συνεχίσουμε να υλοποιούμε τολμηρές διαρθρωτικές παρεμβάσεις. Οι παρεμβάσεις που έχουμε κάνει στην αγορά -και θα συνεχιστούν για τουλάχιστον ένα εξάμηνο ακόμα-είναι παρεμβάσεις που -θέλω να τονίσω- έχουν αρχίσει να φέρνουν τα πρώτα αποτελέσματα. Τον μήνα Μάιο είχαμε τον έβδομο χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη και αρχίζουμε πια να βλέπουμε ενδείξεις αποκλιμάκωσης των τιμών», ανέφερε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την επίσκεψή του στο υπουργείο Ανάπτυξης.

«Σκοπός δεν είναι μόνο να μιλάμε για μείωση του πληθωρισμού αλλά για μείωση των τιμών πια, στο ράφι, προς όφελος του καταναλωτή, ειδικά στο σούπερ μάρκετ και ειδικά στα τρόφιμα. Και πιστεύουμε ότι με τη συνέχιση αυτής της πολιτικής θα μπορεί σύντομα να μας οδηγήσει σε ακόμα πιο ουσιαστικά μετρήσιμα αποτελέσματα», σημείωσε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε:

«Θα χρειαστεί να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να πούμε ότι η συνεχιζόμενη ακρίβεια ουσιαστικά υπονομεύει την ίδια την κοινωνική συνοχή, και το κράτος μέσα από τους ελεγκτικούς του μηχανισμούς θέλει να εξασφαλίσει μια αγορά η οποία δουλεύει ανταγωνιστικά και να εξαλείψει ολιγοπωλιακά φαινόμενα ή φαινόμενα αισχροκέρδειας, αλλά σε αυτό χρειαζόμαστε και την υγιή επιχειρηματικότητα στο πλευρό μας. Είτε μιλάμε για τους μεγάλους Έλληνες παραγωγούς είτε μιλάμε για τις εταιρείες σούπερ μάρκετ, τους Έλληνες εμπόρους, όλοι πρέπει να αντιληφθούν ότι αυτό είναι ένα στοίχημα το οποίο πρέπει και θα το κερδίσουμε όλοι μαζί».

Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι «το ζήτημα των τιμών έχει και μία ευρωπαϊκή διάσταση». Αναφέρθηκε στην παρέμβασή του στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα ζητήματα των πρακτικών πολυεθνικών επιχειρήσεων και τόνισε ότι θα επιμείνει σε αυτό το ζήτημα. «Πιστεύω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να απασχολήσει και τη στρατηγική ατζέντα της ΕΕ για την επόμενη πενταετία. Η ενιαία αγορά δεν αφορά μόνο τις επιχειρήσεις. Αφορά τους καταναλωτές και τέτοια φαινόμενα πρέπει να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο», επεσήμανε. Όπως υπογράμμισε, είναι διατεθειμένος να φέρει εις πέρας αυτήν την αποστολή έχοντας συμμάχους και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με μικρότερες αγορές -κατά κανόνα- που βρίσκονται αντιμέτωπες με τέτοιες πρακτικές.

«Για να εξαλειφθούν ολιγοπωλιακά μονοπώλια χρειαζόμαστε υγιή επιχειρηματικότητα είτε πρόκειται για παραγωγούς, είτε για μεγάλες αλυσίδες», είπε ο πρωθυπουργός, μιλώντας για «στοίχημα που θα κερδίσουμε όλοι μαζί».

Ο νέος υπουργός Ανάπτυξης επιβεβαίωσε ότι θα συνεχιστούν ως το τέλος του έτους όλα τα μέτρα όπως το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και το καλάθι του καταναλωτή. Παράλληλα ενισχύεται εντός δεκαημέρου με 30 άντρες ο Ελεγκτικός Μηχανισμός καθώς και η πλατφόρμα eΚαταναλωτής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο πρωθυπουργός με τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο ήταν ο κομβικός ρόλος του υπουργείου στην ανάπτυξη, στην αύξηση του εισοδήματος των πολιτών αλλά και για τη διαμόρφωση του νέου παραγωγικού μοντέλου της χώρας.

Πηγή: skai.gr

