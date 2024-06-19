Την ευθύνη για το εκλογικό αποτέλεσμα και την αποτυχία του στόχου για τη δεύτερη θέση ανέλαβε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την τοποθέτησή του στη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου του κόμματος το μεσημέρι της Τετάρτης.

«Ξεκινήσαμε μια πορεία πετυχαίνοντας τη σταδιακή άνοδο της παράταξης. Το ΠΑΣΟΚ έχει πλήρη αυτονομία προγράμματος και πολιτικής ισχύος. Αναλαμβάνοντας την ηγεσία δεσμεύτηκα για πολιτική αυτονομία, ανανέωση και προοπτική. Τα έχουμε και τα τρία, αρκεί να μην γκρεμίσουμε ό,τι χτίσαμε με κόπο», επεσήμανε αρχικά ο κ. Ανδρουλάκης, αναλαμβάνοντας την ευθύνη του εκλογικού αποτελέσματος της ευρωκάλπης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε στη συνέχεια:

«Δέχομαι κάθε κριτική επί του αποτελέσματος. Άλλο όμως να λες ότι δεν ανεβήκαμε ποσοστιαία όσο θα θέλαμε, κι άλλο να παρουσιάζεις μια εικόνα κατάρρευσης και καταστροφής παίρνοντας τα φώτα της δημοσιότητας από τους πραγματικούς ηττημένους των εκλογών. Ο κ. Μητσοτάκης είχε πει ότι κάθε ψηφοδέλτιο έχει πάνω το όνομά του και η Νέα Δημοκρατία υπέστη τη μεγαλύτερη εκλογική ήττα. Ακούω ότι χάσαμε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ήττα η διαφορά των 24 μονάδων, που μας χώριζε από τον ΣΥΡΙΖΑ, να έχει γίνει 2;»

«Το 13% είναι αποτέλεσμα του δικού μας αγώνα, χωρίς στήριξη συμφερόντων και χωρίς μιντικακό ούριο άνεμο»

«Μετά από δώδεκα χρόνια το χρώμα του ΠΑΣΟΚ επανήλθε στον εκλογικό χάρτη και είμαστε δεύτερο κόμμα σε 19 περιφέρειες. Υπήρχε ένα αφήγημα από τη Νέα Δημοκρατία στο οποίο βοηθήσατε και κάποιοι από εσάς ότι το ΠΑΣΟΚ χάνει το κέντρο και οι αποφάσεις του είναι στροφή στον λαϊκισμό», δήλωσε, ακόμη, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ αναρωτήθηκε:

«Πώς λοιπόν ήμασταν πρώτο κόμμα στους κεντρώους ψηφοφόρους; Εμείς πήραμε 31%, η Νέα Δημοκρατία 21% και ο ΣΥΡΙΖΑ 8%. Άρα, οι κεντρικές πολιτικές μας επιλογές όχι μόνο δεν τραυμάτισαν τη θέση της παράταξης στο πολιτικό σύστημα, αλλά την ενίσχυσαν. Στα μεγάλα αστικά κέντρα το ΠΑΣΟΚ πρέπει να αλλάξει στρατηγική. Να το συζητήσουμε».

Τέλος, ανέφερε στην τοποθέτησή του πως τα προβλήματα είναι δύο: μεγάλα αστικά κέντρα και κόσμος εκτός των τειχών. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να ξαναμιλήσει στην καρδιά και την ψυχή στα φτωχότερα κοινωνικά στρώματα.

«Σήμερα αναλύουμε το εκλογικό αποτέλεσμα και στην Κ.Π.Ε. αποφασίζουμε τον οδικό χάρτη. Στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής στο τέλος του μηνός, θα ληφθούν οι αποφάσεις για τον οδικό χάρτη για το αν και πότε θα γίνει εκλογή ηγεσίας και το πολιτικό σχέδιο δράσης του κόμματος προς τις εθνικές εκλογές», κατέληξε.

