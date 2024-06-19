Απομακρύνθηκε από τη θέση του διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ο Γιώργος Τσίπρας, έπειτα από συνέντευξή του στην οποία μίλησε για την ανάγκη ανασύνθεσης της προοδευτικής παράταξης και δημοκρατικής λειτουργίας των κομμάτων, όπως ανέφερε ο ίδιος σε δήλωσή του.

Τη Δευτέρα ανακοινώθηκε η απομάκρυνση του Θανάση Θεοχαρόπουλου.

Σημειώνεται ότι τόσο ο κ. Τσίπρας όσο και ο κ. Θεοχαρόπουλος ζητούν από τον Στέφανο Κασσελάκη την ενεργή συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στη συζήτηση περί συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων.

«Δέκα λεπτά μετά από ραδιοφωνική συνέντευξη στην ΕΡΑ, στην οποία υποστήριξα την ανάγκη ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου και δημοκρατικής λειτουργίας των κομμάτων, ενημερώθηκα «σχετικά με τη λύση σύμβασης εργασίας» από τον ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται μάλλον για σύμπτωση, σε συνέχεια άλλων συμπτώσεων» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Γιώργος Τσίπρας στη δήλωσή του.

H δήλωση του Γιώργου Τσίπρα

«Δέκα λεπτά μετά από ραδιοφωνική συνέντευξη στην ΕΡΑ, στην οποία υποστήριξα την ανάγκη ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου και δημοκρατικής λειτουργίας των κομμάτων, ενημερώθηκα «σχετικά με τη λύση σύμβασης εργασίας» από τον ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται μάλλον για σύμπτωση, σε συνέχεια άλλων συμπτώσεων. Προφανώς η ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου θα προχωρήσει παρά τα όποια εμπόδια γιατί είναι απαίτηση της συντριπτικής πλειοψηφίας. Επίσης, η κατάκτηση εδώ και δεκαετίες για δημοκρατία στα κόμματα όπως και στην κοινωνία δεν θα υποκλιθεί σε επικίνδυνες αντιλήψεις που αναφέρονται μόνο σε δικαιώματα και καθόλου στην πολύ βαθύτερη και ευρύτερη ανάγκη δημοκρατίας, διαφάνειας και λογοδοσίας. Σε ότι με αφορά, δεν ανήκω στο κλαμπ όσων δεν θα χρειαστεί να ξαναδουλέψουν στη ζωή τους αλλά και σχεδόν ποτέ δεν συνδυαζόταν η πολιτική μου δραστηριότητα με επαγγελματική κομματική σχέση».

Το σχόλιο της Κουμουνδούρου

Από την Κουμουνδούρου τονίζουν για τον Γιώργο Τσίπρα πως λάμβανε μέχρι σήμερα τον μισθό του διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας, καθώς ο ίδιος το είχε ζητήσει μέχρι τις ευρωεκλογές στις οποίες ήταν υποψήφιος. Υπενθυμίζεται πως ο Θάνος Μωραΐτης ορίστηκε την 1η Μαρτίου νέος διευθυντής της Κοινοβουλευτικής ομάδας στη θέση του Γιώργου Τσίπρα.

Πηγή: skai.gr

