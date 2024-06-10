Πρόταση 5 σημείων παρουσιάζουν σε κοινή ανακοίνωσή τους, μία ημέρα μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, οι Διονύσης Τεμπονέρας και Αντώνης Κοτσακάς, με σκοπό την εκκίνηση διαδικασιών διαλόγου με σκοπό της συνεργασία μεταξύ των κομμάτων του αριστερού και προοδευτικού χώρου.

Μεταξύ άλλων, κάνουν λόγο για δημιουργία ενιαίου συντονιστικού οργάνου με τη συμμετοχή εκπροσώπησης από όλους τους πολιτικούς φορείς, διατηρώντας την ιδεολογική, πολιτική, οργανωτική και προγραμματική τους αυτοτέλεια και μακριά από «εσωκομματικές διαδικασίες καταγραφής συσχετισμών και απονομής ρόλων, που δεν θα αφορούν την κοινωνία».

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι αφορμή για αυτήν τους την πρωτοβουλία αποτελεί το αποτέλεσμα των Ευρωεκλογών, το οποίο «με την πρωτοφανή αποχή, την ενίσχυση της ακροδεξιάς και τις ευρύτερες εξελίξεις στην Ευρώπη προδιαγράφει συνθήκες δυστοπίας για την ελληνική κοινωνία, συμπληρώνοντας πως «είναι η ώρα όλοι, πολίτες και πολιτικοί, να συνειδητοποιήσουμε τις ευθύνες μας απέναντι στη χώρα και στο λαό».

Αναλυτικά η κοινή ανακοίνωση Τεμπονέρα-Κοτσακά

Το αποτέλεσμα των Ευρωεκλογών με την πρωτοφανή αποχή, την ενίσχυση της ακροδεξιάς και τις ευρύτερες εξελίξεις στην Ευρώπη, προδιαγράφει συνθήκες δυστοπίας για την ελληνική κοινωνία.

Είναι η ώρα όλοι, πολίτες και πολιτικοί, να συνειδητοποιήσουμε τις ευθύνες μας απέναντι στη χώρα και στο λαό.

Δεν μπορεί να αφεθούμε σε προσωπικές στρατηγικές, σχεδιασμούς και επιδιώξεις επί μέρους προσώπων.

Πριν από μήνες είχαμε αναλάβει πρωτοβουλία (βλ. εκδήλωση στο θέατρο ΑΛΦΑ) επιδιώκοντας τη διαμόρφωση συνθηκών ανασύνθεσης του ευρύτερου αριστερού και προοδευτικού χώρου. Είναι προφανές, ότι η προεκλογική περίοδος ακύρωσε αυτήν την προσπάθεια.

Τα χθεσινά αποτελέσματα οδήγησαν πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ,του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, της ΝΕΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ και λοιπών, να διατυπώσουν δημόσια θετική γνώμη για αυτήν την προοπτική.

Θεωρούμε ότι τίποτα δεν θα προχωρήσει αν δεν κατατεθεί συγκεκριμένη πρόταση-πλαίσιο για να εκκινήσουν οι διαδικασίες.

Επιθυμούμε να συμβάλλουμε σε αυτήν την κατεύθυνση και καταθέτουμε συγκεκριμένη πρόταση όχι ως θέσφατο, αλλά ως αφορμή για την εκκίνηση της διαδικασίας.

Προτείνουμε:

1.Τα κόμματα του ευρύτερου αριστερού και προοδευτικού χώρου παραμένουν στο status που ευρίσκονται σήμερα διατηρώντας την ιδεολογική, πολιτική, οργανωτική και προγραμματική τους αυτοτέλεια.

2.Συγκροτείται συντονιστικό όργανο με τη συμμετοχή εκπροσώπησης από όλους τους πολιτικούς φορείς, αναλογικά με τη δύναμη που κατέγραψαν στις πρόσφατες εκλογές. Στο συντονιστικό όργανο επιβάλλεται να συμμετέχουν και εκπροσωπήσεις από τα μαζικά κινήματα και τις τριτοβάθμιες οργανώσεις.

3.Το συντονιστικό όργανο εκκινεί διάλογο επικεντρωμένο στην προγραμματική θεματική για την διαμόρφωση minimum συμφωνίας.

4.Αντίστοιχα συντονιστικά όργανα συγκροτούνται σε κάθε περιφέρεια της χώρας με τον αντίστοιχο προσανατολισμό.

5.Συνεδριακές διαδικασίες που έχουν εξαγγελθεί είναι προφανές, ότι δεν προσφέρουν λύση στο πρόβλημα.Στην καλύτερη περίπτωση θα αποτελούν εσωκομματικές διαδικασίες καταγραφής συσχετισμών και απονομής ρόλων, που όμως δεν θα αφορούν την κοινωνία.

Οι ευθύνες που απορρέουν για τον καθένα μας είναι εμφανείς. Δεν υπάρχουν περιθώρια διάχυσής τους στους άλλους.

Οι πολίτες που παρακολουθούν μας κρίνουν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.