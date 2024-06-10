Τα μηνύματα που έδωσαν οι ψηφοφόροι στις ευρωεκλογές αλλά και το μεγάλο ποσοστό αποχής ανέλυσε ο υπουργός Επικράτειας, Μάκης Βορίδης μιλώντας το πρωί της Δευτέρας, στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Σήμερα» κάνοντας λόγο για μια νίκη της ΝΔ ωστόσο διαπίστωσε πως εκφράστηκε μια στεναχώρια από μερίδα ψηφοφόρων της αποχής.

Όπως είπε ο κ. Βορίδης «το μήνυμα αρχικά ήταν νίκη, δεύτερον, στο επίπεδο του συσχετισμού των κομμάτων παραμένει μια μεγάλη διαφορά και επίσης πολύ μεγάλη απώλεια ψηφοφόρων».

Σύμφωνα με τον ίδιο η συνολική κρίση για το τι συνέβη χθες ήταν «ναι έχουν γίνει πολλά, θέλουμε πιο πολλά και με μερικά έχουμε στεναχωρηθεί».

Ο κ. Βορίδης κάνοντας μια ανάλυση με αριθμούς για το πού μπορεί να πήγαν οι ψηφοφόροι της ΝΔ υποστήριξε ότι τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ κατέγραψε ιστορικό χαμηλό όσο και το ΠΑΣΟΚ το οποίο έχασε σε απόλυτο αριθμό ψηφοφόρων και κατέληξε πως τελικά προτίμησαν την αποχή χωρίς ωστόσο να φύγουν από το κόμμα.

«Ο ψηφοφόρος αυτός δεν έφυγε… Δεν αποσυνδέθηκαν γιατί δε θεωρούν ότι υπάρχει αξιόπιστη εναλλακτική. Είναι προφανές ότι μια σειρά από ζητήματα όπως ο τρόπος φορολόγησης, τα εισοδήματα, η ενίσχυση των εισοδημάτων πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αυτή είναι η πρόκληση από εμάς» δήλωσε ο Μάκης Βορίδης.

Όπως εξήγησε ο υπουργός, το μεγάλο ποσοστό αποχής προήλθε «λόγω της χαλαρότητας που υπήρχε ότι δε διαλέγουν κυβέρνηση, ότι δεν ακολουθεί πολιτικό γεγονός και ότι έχω ευρωεκλογές που προεξοφλούν μια μεγάλη δημοκοπική διαφορά. Αυτό χαλαρώνει τον ψηφοφόρο».

Παράλληλα, ο υπουργός Επικράτειας παραδέχτηκε ότι με την αποχή αυτή εκφράζεται και μια στεναχώρια από μερίδα, μια διαφωνία με κυβερνητικές επιλογές όπως ο γάμος ομοφυλοφίλων, ακρίβεια και φορολογία ελεύθερων επαγγελματιών.

Ερωτηθείς για τις πρωτοβουλίες που πρέπει να λάβει από εδώ και στο εξής η κυβέρνηση ο κ. Βορίδης απάντησε: «Θα δούμε ποιες είναι οι κινήσεις στις οποίες οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι η κυβέρνηση δεν ανταπεξέρχεται, δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και φιλοδοξίες τους και χρειάζεται περαιτέρω προσπάθεια και ενίσχυση των πολιτικών».

Όσον αφορά για τα πρόσωπα και το ενδεχόμενο ενός ανασχηματισμού ο κ. Βορίδης είπε: «Η συζήτηση για τα πρόσωπα είναι θέμα του πρωθυπουργού» και πρόσθεσε: «Εφόσον οι ψηφοφόροι έχουν πάει στην αποχή υπάρχει επίκριση εν μέρει. Η επίκριση έχει να κάνει με την αποτελεσματικότητα των πολιτικών»

Παράλληλα, ο κ. Βορίδης δήλωσε: «Η συζήτηση πάμε δεξιά, κέντρο, αριστερά δεν μου προκύπτει από το αποτελέσματα. Μου προκύπτει γίνεται καλύτεροι».

Για την Ευρώπη και την άνοδο της ακροδεξίας ο κ. Βορίδης σχολίασε: «Στην Ευρώπη συνέβη αυτό που δεν συνέβη εδώ, έχουμε καθαρή μετακίνηση ψηφοφόρων, εδώ δεν έχουμε» και κατέληξε «Η κυβέρνηση έχει να κάνει πολλά για να βελτίωση την αποτελεσματικότητα της, την ανταπόκρισή της στα προβλήματα».



