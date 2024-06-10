Αρκετά ηχηρά ονόματα από τη showbiz, την πολιτική και τη δημοσιογραφία βγήκαν χαμένοι στη μάχη του σταυρού καθώς δεν κατάφεραν να κάνουν μια ακόμα θητεία στην ευρωβουλή.

Γνωστοί καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι αυτή τη φορά δεν συγκέντρωσαν τις ψήφους που τους έδωσαν το «εισιτήριο» για να περάσουν ξανά το κατώφλι του Ευρωκοινοβουλίου.

Από τους χαμένους, είναι ο Θοδωρής Ζαγοράκης ( 57.052 σταυρούς) ο οποίος αυτή τη φορά ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στο οποίο πήρε μεταγραφή μετά την αποχώρηση από τη ΝΔ, το Σεπτέμβριο του 2023.

Ο Στέλιος Κούλογλου, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ το 2019, αποχώρησε από το κόμμα μετά την εκλογή του Στέφανου Κασσελάκη στην προεδρία. Έθεσε υποψηφιότητα με τη Νέα Αριστερά, με το κόμμα να μην καταφέρει ωστόσο να μπει στην Ευρωβουλή και το ίδιο να αποσπάσει μόλις 24.190 σταυρούς.

Ο Στέλιος Καμπουρόπουλος, παρόλο που το 2019 είχε πετύχει το απόλυτο ρεκόρ σταυρών στην Ελλάδα, (577.114 σταυρούς) αυτή τη φορά δεν εξασφάλισε νέα θητεία καθώς εξελέγη 8ος στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ.

Επίσης εκτός Ευρωβουλής από τη ΝΔ έμεινε και η Μαρία Σπυράκη , η οποία, αν και κατέλαβε 109.579 σταυρούς, δεν έφτασε κοντά στο να έχει μια νέα θητεία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Εκτός ευρωβουλής και ο Πέτρος Κόκκαλης. Το 2019, με τον ΣΥΡΙΖΑ ενώ αυτή η φορά ήταν υποψήφιος με το κόμμα «Κόσμος», το ίδρυσε ο ίδιος πριν από μερικούς μήνες.

Τέλος, δεν εξελέγη και ο Αλέξης Γεωργούλης . Ο γνωστός ηθοποιός, που είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ το 2019, έθεσε ξανά υποψηφιότητα στις ευρωεκλογές, αυτή τη φορά με το Πράσινο Κίνημα. Ωστόσο το 0,67% των ψήφων που απέσπασε το κόμμα, καθώς και οι 3.974 σταυροί που πήραν ο Αλέξης Γεωργούλης, δεν επέτρεψαν να επανεκλεγούν.

