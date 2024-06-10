Λογαριασμός
Ρωμανός στον ΣΚΑΪ 100,3 για ευρωεκλογές: Είναι μια καθαρή νίκη για την ΝΔ, με μήνυμα

Ο εκπρόσωπος της ΝΔ αναφέρθηκε στο μεγάλο ποσοστό αποχής 

Ρωμανός ΝΔ

Για καθαρή, σημαντική νίκη - με δεδομένο του τι γίνεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη - αλλά παράλληλα για νίκη με μήνυμα, έκανε λόγο μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 ο εκπρόσωπος τύπου της ΝΔ, Νίκος Ρωμανός.

Αναφέρθηκε επίσης στην απώλεια ψηφοφόρων που φαίνεται να πήγαν στην συντριπτική πλειονότητά τους στην αποχή, όπως είπε.

«Δεν πείστηκαν ότι έχει σημασία αυτή η κάλπη, ότι έχει αξία, υπήρχε ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου που λειτούργησε με μια λογική ότι δεν θα αλλάξει τίποτα και ότι είναι εδραιωμένοι οι συσχετισμοί» ανέφερε ο κ. Ρωμανός.
 

