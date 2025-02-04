Πρόταση για σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες για τα Τέμπη κατά του Χρήστου Τριαντόπουλου, ανακοίνωσε ότι καταθέτει το ΠΑΣΟΚ.

«Μετά τη μελέτη της δικογραφίας και ιδίως του από 15.7.2024 εμπεριστατωμένου πορίσματος της Εισαγγελέως Εφετών Λάρισας, το ΠΑΣΟΚ με θεσμική συνέπεια καταθέτει πρόταση για σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του κατά τον επίμαχο χρόνο υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ Χρήστου Τριαντόπουλου σύμφωνα με το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγματος και τα άρθρα 153 επ. του Κανονισμού της Βουλής όσον αφορά την αλλοίωση του τόπου της τραγωδίας των Τεμπών, που έλαβε χώρα από τις 3/3/2023 και μετά», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ και υπογραμμίζεται πως:

«Ο τέως Πρόεδρος της Βουλής και προτεινόμενος από τη Νέα Δημοκρατία ως υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας φέρει βαρύτατη ευθύνη για την απόκρυψη των εν λόγω στοιχείων από την Ολομέλεια της Βουλής. Είναι αδιανόητο να λογίζεται ως δήθεν συμπληρωματικό στοιχείο το πόρισμα μιας ανώτατης δικαστικού.

Ο κ. Τασούλας είναι έκθετος, όπως βαριά εκτεθειμένος είναι και ο Πρωθυπουργός που δεν τον αποσύρει από τη διαδικασία εκλογής ΠτΔ μετά από τέτοιες αυταπόδεικτα αντιθεσμικές μεθοδεύσεις.

Ο κ. Τριαντόπουλος -που ξαφνικά οι διαρροές στον Τύπο θέλουν να βγαίνει εκτός κυβέρνησης στον προσεχή ανασχηματισμό- είναι στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού. Δεν είναι τυχαίο ότι με προκλητικό τρόπο η κυβερνητική πλειοψηφία αρνήθηκε τα επίμονα αιτήματα της αντιπολίτευσης να κληθεί να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή.

Αν και άμεσα εμπλεκόμενος στο «μπάζωμα», είναι εντυπωσιακή η απουσία του από την καθημερινή «πασαρέλα» υπουργών σε τηλεοπτικές εκπομπές.

Ποιος έδωσε την εντολή στον κ. Τριαντόπουλο να αναλάβει τον συντονισμό για την «αποκατάσταση του πεδίου» μετά την τραγωδία;

Που και γιατί κρύβετε τον στενό σας συνεργάτη, κ. Μητσοτάκη;»

