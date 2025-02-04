ΠΑΣΟΚ: Μπαράζ ανακοινώσεων και πρέσινγκ στην Κυβέρνηση για τα Τέμπη

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Το στενό πρέσινγκ και η αποδόμηση στο αφήγημα της κυβέρνησης ότι «διευκολύνει την έρευνα και δεν συγκαλύπτει» θα συνεχιστεί με αμείωτους ρυθμούς από το ΠΑΣΟΚ. Το μπρα ντε φερ και το μπαράζ ανακοινώσεων ανάμεσα σε κυβερνητικό εκπρόσωπο, κυβερνητικές πηγές και στελέχη του ΠΑΣΟΚ είναι ενδεικτικό του στίγματος της Χαριλάου Τρικούπη που στοχεύει να μην αφήνει τίποτα αναπάντητο.

Στελέχη της πράσινης παράταξης χαρακτήριζαν «κυβερνητική προπαγάνδα» ότι κατέπεσε η πρόταση δυσπιστίας για τα αλλοιωμένα ηχητικά του σταθμάρχη που είχαν διοχετευθεί στην κοινή γνώμη για τη χειραγώγησή της και σημειώνουν ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παραδέχθηκε πως δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ του πορίσματος του ΕΜΠ και του παραποιημένου ηχητικού που διοχετεύθηκε σε μέσο ενημέρωσης.

Όσο για τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Σιδηροδρομικών και Αεροπορικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη σημειώνουν ότι καταδείχθηκαν οι ευθύνες καθώς ο κ. Καραμανλής δεν τον είχε στελεχώσει, κάτι που έγινε 6 μήνες μετά την τραγωδία, όπως τονίζουν. Για το θέμα τοποθετήθηκε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Αν η Κυβέρνηση Μητσοτάκη ήθελε να συγκαλύψει οτιδήποτε σχετιζόμενο με το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, φαντάζομαι ότι δεν θα σύστηνε έναν Οργανισμό, δίνοντάς του την απόλυτη ελευθερία και ανεξαρτησία να προβεί σε όποιο πόρισμα πιστεύει, χρησιμοποιώντας και επιστήμονες εκτός Ελλάδας, από την Ευρώπη. Έψαξα, λοιπόν, να βρω τη στάση που είχε το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα στις κρίσιμες ψηφοφορίες για τον Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.. Δεν θα το πιστέψετε. Ιανουάριος 2023, πριν το δυστύχημα των Τεμπών, φέρνει τον νόμο 5015/2023 η Κυβέρνηση στη Βουλή, για τη σύσταση του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών. …Τι ψηφίζει το Κίνημα Αλλαγής-ΠΑΣΟΚ τότε; Παρών.» δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης, με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ να σηκώνει το γάντι και να κάνει λόγο για καθυστερημένες πρωτοβουλίες και μικροκομματική διαχείριση.

«Η κυβέρνηση προσπαθεί να παρουσιάσει πολύ μεταγενέστερες και καθυστερημένες πρωτοβουλίες της για να «δικαιολογήσει» ότι δεν υπήρξε τίποτα μεμπτό. Θα έπρεπε μετά τις τελευταίες εξελίξεις να έχει αντιληφθεί ότι ο μόνος τρόπος να περισώσει όποια αξιοπιστία της απέμεινε, είναι να ανταποκριθεί απροσχημάτιστα στην απαίτηση των πολιτών για δικαιοσύνη, διαφάνεια και ανάληψη ευθύνης. Αντ’ αυτού εκείνη συνεχίζει προκλητικά την επιχείρηση διαστρέβλωσης της αλήθειας προς χάρη της μικροκομματικής διαχείρισης. Μοιραίοι και αμετανόητοι καθιστούν τη δική τους ανεπάρκεια και ανυποληψία σε μείζον θέμα πολιτικής διεύθυνσης της χώρας» δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Όσο για το αφήγημα περί «αποσταθεροποίησης» στελέχη από την πράσινη παράταξη τονίζουν ότι όποτε έρχεται σε δυσχερή θέση η Νέα Δημοκρατία, προβάλλει το συγκεκριμένο αφήγημα και υπογραμμίζουν ότι τα συμφέροντα της χώρας δεν είναι τα κομματικά συμφέροντα της ΝΔ.

«Δεν υπάρχει όμως πια οδός διαφυγής για την κυβέρνηση της διαφθοράς και της συγκάλυψης. Οι πολίτες γνωρίζουν ότι τα συμφέροντα της χώρας, δεν είναι τα στενά κομματικά συμφέροντα της Νέας Δημοκρατίας ούτε η διάσωση του Πρωθυπουργού» έλεγαν από τη Χαριλάου Τρικούπη.

