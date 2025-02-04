Συνάντηση με τον περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Χριστόδουλο Τοψίδη πραγματοποίησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος το πρωί της Τρίτης 4/2.

Μετά το τέλος της συνάντησης ο Σωκράτης Φάμελλος δήλωσε τα εξής στα ΜΜΕ:

«Όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία επέλεξε να κάνει μια μεγάλη επίσκεψη στη Θράκη και στη συνέχεια στην Ανατολική Μακεδονία, για να αναδείξει το ακραίο πρόβλημα της εγκατάλειψης της περιοχής από την κυβερνητική πολιτική, αλλά και της μείωσης των αναπτυξιακών ρυθμών και των κοινωνικών λειτουργιών που είναι απαραίτητες για την ακριτική μας περιφέρεια.

Ήρθαμε να προσθέσουμε δυνάμεις, μαζί βέβαια με τη φωνή μας από εδώ και από την Κομοτηνή, ότι απαιτείται ειδική αναπτυξιακή και κοινωνική πολιτική για την ακριτική περιοχή της χώρας μας.

Υπάρχει μεγάλη δημογραφική μείωση, την οποία εντοπίσαμε μαζί, υπάρχει αυξημένη φτώχεια και ανεργία στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη. Παρ’ όλες τις καλές προσπάθειες που η Περιφέρεια και οι δήμαρχοι μας παρουσίασαν ότι γίνονται στα όρια των δυνατοτήτων που τους δίνει το θεσμικό πλαίσιο, απαιτείται να προσθέσουμε δυνάμεις.

Χρειάζονται περισσότεροι πόροι, πέρα από την διαχείριση του τοπικού ΕΣΠΑ, του ΠΕΠ δηλαδή, και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που έχουν στη διάθεσή τους. Χρειάζεται αναπτυξιακή πολιτική που θα δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, γιατί δυστυχώς έχουμε αρνητικό ισοζύγιο θανάτων – γεννήσεων, αλλά και μεγάλο πρόβλημα μετανάστευσης, και εσωτερικής και προς τα έξω.

Οι νέοι και οι νέες δεν μένουν στην περιοχή και εμείς πιστεύουμε ότι μια ευρωπαϊκή πολιτεία πρέπει πρώτα απ’ όλα να κρατάει τα παιδιά της εδώ.

Και βέβαια να κάνουμε και κάτι για να έρθει τρένο, αφού τα τελευταία πέντε χρόνια με την κυβέρνηση Μητσοτάκη το τρένο δεν έρχεται στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη. Αυτό είναι ενδεικτικό του πόσο …αγαπάει τελικά τους ακρίτες η κυβέρνηση».

Από τη μεριά του, ο περιφερειάρχης έκανε λόγο για μια «επίσκεψη ουσιαστικής επικοινωνίας» και για έναν «γόνιμο διάλογο».

Στη συνάντηση συμμετείχε ο αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ροδόπης Εμμανουήλ Ταπατζάς ο δήμαρχος Κομοτηνής Ιωάννης Γκαράνης, ο δήμαρχος Μαρωνείας – Σαπών Απόστολος Ιωάννου και ο δ/ντης γραφείου Περιφερειάρχη Βασίλης Μαυρίδης.

Από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, συμμετείχαν επίσης ο εκπρόσωπος τύπου και βουλευτής Αν. Αττικής Γιώργος Καραμέρος, ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος, το μέλος της Γραμματείας του Οργανωτικού Κώστας Μορφίδης, το μέλος της ΚΕ και πρώην βουλευτής Δημήτρης Χαρίτου, ο πρώην βουλευτής Μουσταφά Μουσταφά και τα μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής Ροδόπης Κων/νος Μάρκου, Χουσαμετίν Μεμέτ, Δημήτρης Ζάχος και Θεόφιλος Πολουτίδης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.