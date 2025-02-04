Σταϊκούρας για Τέμπη: Αν αποδοθούν ευθύνες στην Hellenic Train, θα επανεξεταστούν οι συμβάσεις

Για την υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών και την κατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου αναφέρθηκε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας στον ΕΡΤΝews.

«Δύο είναι οι βασικές ευθύνες της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών από το καλοκαίρι που αναλάβαμε. Η πρώτη αφορά τα Τέμπη και η δεύτερη τον γενικότερο εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου», τόνισε ο υπουργός Μεταφορών, σημειώνοντας πως «υπεύθυνοι για τα φορτία είναι ο αποστολέας και ο μεταφορέας».

Μιλώντας στις εξελίξεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο μετά την τραγωδία των Τεμπών και τις ενέργειες που έχουν γίνει, ο κ. Σταϊκούρας επισήμανε ότι ο νέος φορέας για τους σιδηροδρόμους στελεχώθηκε από τον Σεπτέμβριο του 2023, ενώ ζητήθηκε η συμβολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων.

«Δύο από τα τρία μέλη της επιτροπής που συντάσσει το σχετικό πόρισμα είναι υψηλόβαθμα στελέχη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι ζητήθηκε επιπλέον χρηματοδότηση για συνεργασία με διεθνή ινστιτούτα. Ακόμη, επισήμανε ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των σιδηροδρομικών μεταφορών. «Σήμερα έχουμε πια πιο ασφαλείς μετακινήσεις απ’ ότι στο παρελθόν», είπε μεταξύ άλλων ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών συμπληρώνοντας ότι «η βελτίωση του σιδηροδρομικού δικτύου είναι μια διαρκής διαδικασία που απαιτεί συνεχή παρακολούθηση και αναβάθμιση».

Όπως ανέφερε ο κ. Σταϊκούρας «από το Σεπτέμβριο του ’23 έχουμε πλήρως και λειτουργική σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη» προσθέτοντας ωστόσο ότι οι ζημιές από την κακοκαιρία Daniel καθυστέρησαν την πλήρη εφαρμογή του συστήματος σε συγκεκριμένα τμήματα του δικτύου.

Αναφορικά με τις επιπλέον ενέργειες που έχουν γίνει, ο υπουργός υπογράμμισε τη δημιουργία πέντε κέντρων κυκλοφορίας και τεσσάρων κέντρων ελέγχου σηράγγων, τα οποία, όπως είπε, δεν υπήρχαν πριν από το δυστύχημα στα Τέμπη.

«Το ερώτημα είναι αν φτάνουν όλα αυτά», παραδέχθηκε ο κ. Σταϊκούρας λέγοντας ότι «η απάντηση είναι όχι. Χρειάζονται και άλλες πρωτοβουλίες».

Αναφέρθηκε, μάλιστα, στην τρίτη έκθεση προόδου της κυβέρνησης για τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού σιδηροδρόμου, η οποία υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 31 Ιανουαρίου 2025. «Κάθε δίμηνο έχουμε συμφωνήσει να υποβάλλουμε νέα έκθεση προόδου», σημείωσε προσθέτοντας ότι επιδίωξη είναι για την εκπαίδευση του προσωπικού.

Στη συνέχεια, αποκάλυψε ότι προγραμματίζονται 140 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ. Επιπλέον, όπως είπε «τον Δεκέμβριο νομοθετήσαμε έναν νέο φορέα, τους Ελληνικούς σιδηροδρόμους, τον ΟΣΕ μαζί με ΕΡΓΟΣΕ και με τη ΓΑΙΟΣΕ, που είναι το τροχαίο υλικό. Αυτό είναι κομμάτι της συμφωνίας με τους Ευρωπαίους που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης Ανθεκτικότητας με μια πρόταση και πως έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλά διαχρονικά προβλήματα στον ελληνικό σιδηρόδρομο».

Τι είπε για την Hellenic Train και τις υποψίες για το φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχίας

Σύμφωνα με τον ίδιο, το σιδηροδρομικό δίκτυο πλέον είναι σε καλό δρόμο. «Είναι πιο ασφαλής από ότι ήταν πριν από τα Τέμπη, αλλά θέλει υπομονή και επιμονή ώστε να υλοποιήσουμε αυτές τις πρωτοβουλίες». Ερωτηθείς για τη συνεργασία με την Hellenic Train απάντησε ότι στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται μέτρα για τα ζητήματα της καθημερινότητας, μεταξύ άλλων και η καλύτερη επικοινωνία του σταθμάρχη με τον μηχανοδηγό.

«Με βάση και την ευρωπαϊκή νομοθεσία υπεύθυνη για τα φορτία είναι ο αποστολέας και ο μεταφορέας και αν τυχόν ένα προϊόν έρχεται από το εξωτερικό και τα τελωνεία της χώρας. Δεν υπάρχει άλλος υπεύθυνος. Ούτε υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είναι πουθενά στην Ευρώπη υπεύθυνο, ούτε ο φορέας όπως είναι ο ΟΣΕ, που είναι μόνο για την υποδομή».

Όσον αφορά το φορτίο της επίμαχης εμπορευματικής αμαξοστοιχίας για τις καταγγελίες για μεταφορά παράνομου εύφλεκτου υλικού απάντησε: «Αν προκύψει από τη δικαστική έρευνα κάτι διαφορετικό και αποδοθούν ευθύνες προς την Hellenic Train είναι αυτονόητο ότι η ελληνική πολιτεία οφείλει να επανεξετάσει τις συμβάσεις στις οποίες έχει».

Αναφορικά με το εάν η εταιρεία έχει κάνει τις επενδύσεις που υποχρεούται δήλωσε ότι «έχει κάνει ορισμένες επενδύσεις από αυτές που έχει συμφωνήσει». Στόχος όπως είπε ο κ. Σταϊκούρας είναι να κλείσουν οικονομικές εκκρεμότητες και να ανανεωθεί το τροχαίο υλικό.

«Είμαστε σε καλύτερη θέση απ’ ότι ήμασταν. Τα προβλήματα όμως έχουν μαζευτεί εδώ και 20 – 30 χρόνια. Έχουμε 90 αφύλακτες ισοπεδώσεις διαβάσεις», πρόσθεσε ο κ. Σταϊκούρας.

«Τα περιστατικά τα οποία αναδεικνύονται ήταν πολλαπλάσια πριν τα Τέμπη, αλλά τότε δεν ασχολούνταν κανένας. Τώρα συνεπώς, για πρώτη φορά εξασφαλίσαμε 25.000.000 ευρώ με το Υπουργείο Οικονομικών και βγαίνουν διαγωνισμοί έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε ολιστικά το πρόβλημα των εισόδων διαβάσεων σε όλη τη χώρα», σημείωσε.

