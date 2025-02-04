Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, συμμετείχε σήμερα στην κοινή υπουργική σύνοδο του Συμβουλίου «Ανταγωνιστικότητα» (Βιομηχανία και Εσωτερική Αγορά) και «Εμπόριο» στη Βαρσοβία, με θέμα: «Συνοχή της εμπορικής και βιομηχανικής πολιτικής: διατήρηση και ενίσχυση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της Ε.Ε. σε ένα πιο ασταθές διεθνές περιβάλλον».

Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε την ανάγκη όλες οι χώρες της Ε.Ε. να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία που θα τις βοηθήσουν να συμμετάσχουν στην κοινή προσπάθεια για στρατηγική αυτονομία και σε μια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική.

«Επισημαίνουμε την ανάγκη για αποφασιστική δράση ώστε να αποφευχθεί η διάβρωση της βιομηχανικής βάσης της Ε.Ε. και να διασφαλίσουμε ότι όλες οι περιφέρειες της Ε.Ε. μοιράζονται τα οφέλη μιας ισχυρής Βιομηχανίας και ότι τους παρέχονται τα μέσα, ιδίως όσον αφορά τη χρηματοδότηση, για να συμμετάσχουν στην κοινή προσπάθεια για στρατηγική αυτονομία» είπε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός Ανάπτυξης έκανε ειδική αναφορά στη συμβολή της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή ασφάλεια με την επένδυση παραγωγής γαλλίου -που εξασφαλίζει την αυτονομία της Ευρώπης σε γάλλιο- και αναφέρθηκε σε σημαντικούς τομείς για την ελληνική οικονομία όπως είναι η ναυπηγική βιομηχανία, η φαρμακοβιομηχανία και η αγροδιατροφή.

Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος με τον Πολωνό Υπουργό Οικονομικής Ανάπτυξης και Τεχνολογίας Krzysztof Michal Paszyk

Αναλυτικά η τοποθέτηση του Υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου:

Η προώθηση ολοκληρωμένων σχεδίων δράσης για συγκεκριμένους κλάδους, όπως ο χάλυβας και τα μέταλλα, τα χημικά προϊόντα και η αυτοκινητοβιομηχανία, είναι σημαντική. Πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι οικονομικοί τομείς, συμπεριλαμβανομένης της ναυπηγικής βιομηχανίας, της φαρμακοβιομηχανίας και του αγροδιατροφικού βιομηχανικού οικοσυστήματος που είναι σημαντικά για την Ελλάδα, διαθέτουν ένα ισχυρό σχέδιο για την επίτευξη της διπλής μετάβασης και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ε.Ε.

Χρειαζόμαστε, ταυτόχρονα, συντονισμένη δράση για την αύξηση του επιπέδου ενσωμάτωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες αλυσίδες αξίας.

Ένας ειδικός προϋπολογισμός της Ε.Ε. είναι απολύτως απαραίτητος για την κινητοποίηση του τεράστιου όγκου των ιδιωτικών επενδύσεων που απαιτούνται και για τη διασφάλιση των ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά της Ε.Ε., αποφεύγοντας τον αγώνα επιδοτήσεων. Θα πρέπει να αξιολογήσουμε κάθε δυνατότητα, συμπεριλαμβανομένου του δανεισμού της Ε.Ε., προκειμένου να ενισχύσουμε τις παραγωγικές δυνατότητές της με ισορροπημένο και ανταγωνιστικό τρόπο. Επιπλέον, πιστεύουμε ότι ένα σημαντικό ποσοστό των εσόδων από τα δικαιώματα εκπομπής ρύπων θα πρέπει να διοχετεύεται απευθείας σε βιομηχανικές επενδύσεις, παρέχοντας στη βιομηχανία προβλέψιμη και μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση.

Χαιρετίζουμε την Πυξίδα Ανταγωνιστικότητας της Επιτροπής, την οποία θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε διεξοδικότερα τις επόμενες εβδομάδες. Οι υψηλές τιμές της ενέργειας, όπως προσδιορίζονται στην Πυξίδα, παραμένουν ένας κρίσιμος παράγοντας που διαβρώνει το εισόδημα των πολιτών, απειλεί τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και απαιτεί άμεσες λύσεις. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός έχει ήδη αποστείλει σχετική επιστολή στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με προτάσεις για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, την ασφάλεια του φυσικού αερίου και τον περιορισμό του κόστους που προέρχεται από την υπερρύθμιση των εκπομπών ρύπων».

