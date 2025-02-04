Φειδία Παναγιώτου για αντιπρόεδρο Επιτροπής πρότεινε ο Μπελέρης - Αντιδράσεις

Τον youtuber και ανεξάρτητο Κύπριο Ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου πρότεινε για αντιπρόεδρο της νεοσύστατης Ειδικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «Ασπίδα για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία», ο Φρέντη Μπελέρης.

Μάλιστα, ο ευρωβουλευτής της ΝΔ δήλωσε, σε ανάρτησή του, ότι πρότεινε τον Φειδία Παναγιώτου «με κριτήριο αποκλειστικά την ελληνική καταγωγή του και τίποτα παραπάνω».

Στη σημερινή συνεδρίαση της νεοσύστατης Ειδικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «Ασπίδα για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία» ετέθη θέμα πληρώσεως της θέσεως του Aντιπροέδρου. Δεν υπήρχε υποψήφιος από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Επέλεξα να υποστηρίξω τον ανεξάρτητο Κύπριο… pic.twitter.com/qN0L0vEBZl — fredisbeleris (@fredisbeleris) February 3, 2025

Ωστόσο, η πρόταση του Φρέντη Μπελέρη φαίνεται ότι δεν βρήκε σύμφωνο το κόμμα του

Η ευρωβουλευτής της ΝΔ και πρόεδρος στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, Ελίζα Βόζεμπεργκ, η οποία ξεκαθάρισε με ανάρτησή της πως η πρόταση Μπελέρη ήταν μία προσωπική επιλογή «και δεν εντάσσεται στην πολιτική γραμμή της ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας».

Η πρόταση του @fredisbeleris για τον Κύπριο #ΦειδίαΠαναγιωτου είναι προσωπική του επιλογή κ δεν εντάσσεται στην πολιτική γραμμή της ευρωομάδας της @neademokratia — Eliza Vozemberg MEP (@vozemberg) February 4, 2025

Η πρόταση Μπελέρη προκάλεσε και την αντίδραση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Αρβανίτη ο οποίος μίλησε για συμπόρευση της ΝΔ με την ακροδεξιά και τον Έλον Μασκ.

Στο παρελθόν ο υπουργός του Τραμπ και δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης του Χ, Έλον Μασκ είχε ταχθεί υπέρ του Κύπριου Youtuber γιατί είναι γιατί «είναι έξυπνος, αεικίνητος και ειλικρινά ενδιαφέρεται για εσάς».



Πηγή: skai.gr

