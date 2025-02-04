Λογαριασμός
Αντιδράσεις από την απόφαση Μπελέρη να προτείνει για αντιπρόεδρο Επιτροπής τον Κύπριο youtuber Φειδία - «Προσωπική του επιλογή» δήλωσε η Βόζεμπεργκ

Η πρόταση του ευρωβουλευτή της ΝΔ φαίνεται ότι δεν βρήκε σύμφωνο το κόμμα του - Αντιδράσεις και από τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Αρβανίτη  

Φειδία Παναγιώτου για αντιπρόεδρο Επιτροπής πρότεινε ο Μπελέρης - Αντιδράσεις

Τον youtuber και ανεξάρτητο Κύπριο Ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου πρότεινε για αντιπρόεδρο της νεοσύστατης Ειδικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «Ασπίδα για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία», ο Φρέντη Μπελέρης

Μάλιστα, ο ευρωβουλευτής της ΝΔ δήλωσε, σε ανάρτησή του, ότι πρότεινε τον  Φειδία Παναγιώτου «με κριτήριο αποκλειστικά την ελληνική καταγωγή του και τίποτα παραπάνω». 

Ωστόσο, η πρόταση του Φρέντη Μπελέρη φαίνεται ότι δεν βρήκε σύμφωνο το κόμμα του 

Η ευρωβουλευτής της ΝΔ και πρόεδρος στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, Ελίζα Βόζεμπεργκ, η οποία ξεκαθάρισε με ανάρτησή της πως η πρόταση Μπελέρη ήταν μία προσωπική επιλογή «και δεν εντάσσεται στην πολιτική γραμμή της ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας».

Η πρόταση Μπελέρη προκάλεσε και την  αντίδραση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Αρβανίτη ο οποίος μίλησε για συμπόρευση της ΝΔ με την ακροδεξιά και τον Έλον Μασκ. 

Στο παρελθόν ο υπουργός του Τραμπ και δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης του Χ, Έλον Μασκ είχε ταχθεί υπέρ του Κύπριου Youtuber γιατί είναι γιατί «είναι έξυπνος, αεικίνητος και ειλικρινά ενδιαφέρεται για εσάς».
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Φρέντη Μπελέρης Φειδίας Παναγιώτου
