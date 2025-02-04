Για το δυστύχημα στα Τέμπη, αλλά και για το σενάριο δασμών στα ευρωπαϊκά προϊόντα από τις ΗΠΑ και τις επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία ρωτήθηκε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 και τον Άρη Πορτοσάλτε.

«Στα Τέμπη θα υπάρξει κάθαρση με βάση το Σύνταγμα και τους νόμους»

Για τα Τέμπη, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας διαβεβαίωσε ότι θα υπάρξει κάθαρση με βάση το Σύνταγμα και τους νόμους. Θα φανεί στο τέλος ότι η κυβέρνηση δεν έχει να κρύψει ούτε κρύβει τίποτα, τόνισε.



«Να κάνουμε μια διάκριση: Είναι άλλο οι γονείς, στους οποίους σκύβουμε το κεφάλι προφανώς, και άλλο η πολιτική συζήτηση, και μέσα στην πολιτική συζήτηση είναι άλλο αυτοί που θέλουν να πέσει η κυβέρνηση, και οι οποίοι καταφεύγουν σε αυτά που κατέφευγαν και παλιότερα, και άλλο αυτοί που πραγματικά ενδιαφέρονται να μάθουν την αλήθεια. Εάν μιλάμε για αυτούς που πραγματικά ενδιαφέρονται να μάθουν την αλήθεια, βεβαίως να κάτσουμε να συζητήσουμε. Και η μονταζιέρα… Μην ξεχνάτε ότι πέρυσι τον Μάρτιο έγινε ολόκληρη συζήτηση, και υπήρξε και πρόταση μομφής στη Βουλή για τη μονταζιέρα, και τώρα ήρθε η ώρα και βγήκαν τα πορίσματα και φαίνεται ότι το υλικό (σ.σ ηχητικά αρχεία) είναι ακέραιο».



«Αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο είναι κάθαρση του δράματος, και βεβαίως θα υπάρξει κάθαρση κατά τις προϋποθέσεις του κράτους δικαίου, αυτά που λένε το Σύνταγμα και οι νόμοι, και θα γίνει ό,τι πρέπει να γίνει, πολύ γρηγορότερα πάντως απ ότι έγινε στο Μάτι και στη Μάνδρα, και όλη η συζήτηση πρέπει θα να λαμβάνει υπόψη της εκτός απ’ όλα τα άλλα, ότι καμία κυβέρνηση δεν πάει να αυτοχειριαστεί για έναν, ακόμα και πραγματικό εγώ θα πω, έμπορο ξυλολίου».



«Φεύγει ο υπουργός, αναλαμβάνει τις ευθύνες ο πρωθυπουργός, επιταχύνεται όλη η διαδικασία, και θα κολλήσουμε στον λαθρέμπορο ξυλολίου; Θα φανεί στο τέλος ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να κρύψει τίποτα, και δεν έχει να κρύψει τίποτα. Δεν πάμε να κρύψουμε ευθύνες, τις αναλάβαμε, ήταν ένα δράμα, αλίμονο, πρέπει να υπάρξει κάθαρση, αλλά στο πλαίσιο μιας λογικής συζήτησης όχι μιας προσέγγισης συνωμοσιολογίας» σημείωσε ο Κωστής Χατζηδάκης.

«Βλαπτικός για την παγκόσμια οικονομία ο εμπορικός πόλεμος»

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο δασμών στα ευρωπαϊκά προϊόντα από τις ΗΠΑ, και τις επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία, ο υπουργός διευκρίνισε ότι «ένα ποσοστό 90% των εξαγωγών μας πάει στις χώρες μέλη της ΕΕ, δεν θα είμαστε ευθέως θιγόμενοι, αλλά αν υπάρχει επίδραση στην Ευρωζώνη και στην παγκοσμία οικονομία θα υπάρξει και σε εμάς».



Ο εμπορικός πόλεμος θα πλήξει την παγκόσμια οικονομία, αλλά και την αμερικανική οικονομία, μια σειρά προϊόντων θα εισάγονται ακριβότερα στις ΗΠΑ. Δεν είναι προς όφελος κανενός ο εμπορικός πόλεμος, υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας.



«Νομίζω ότι αυτό το ξέρουν και στις ΗΠΑ, γίνονται κινήσεις στο πλαίσιο διαπραγμάτευσης, γι’ αυτό ανεστάλησαν οι δασμοί σε Καναδά και Μεξικό, να δούμε πού θα κάτσει η μπίλια στο τέλος».



«Προτιμώ αλληλοκατανόηση διεθνώς, και στον εμπορικό τομέα, γιατί με τις εντάσεις άκρη δεν βγαίνει…» τόνισε.

Αυξάνεται ο καθαρός πλούτος των νοικοκυριών

Επικαλούμενος στοιχεία της ΕΚΤ, που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα, σχετικά με τον πλούτο των νοικοκυριών στην Ελλάδα για την τριετία 2022 – 202 επισήμανε ότι ο συνολικός καθαρός πλούτος των νοικοκυριών (που περιλαμβάνει καταθέσεις, μετοχές, ομόλογα και ακίνητα, μείον το ιδιωτικό χρέος) στην Ελλάδα έφθασε στο δεύτερο τρίμηνο του 2024 στα 963 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό είναι αυξημένο κατά 28,5% σε σχέση με το 2022 και 40,1% σε σχέση με το 2020.

Στο συγκεκριμένο διάστημα αυξήθηκαν σημαντικά ο γενικός δείκτης του Χρηματιστηρίου, οι τιμές των ελληνικών ομολόγων, οι καταθέσεις και η αξία των ακινήτων, κάπου αντανακλάται αυτό, είπε.



Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος – από το 2020 οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 57 δισ. ευρώ, από τα οποία το 56% προέρχεται από τα νοικοκυριά.



Έχουμε μείωση του χρέους των νοικοκυριών κατά 9,7% σε σχέση με το 2022.



Ο δείκτης ανισότητας όπως μετριέται με τον συντελεστή Gini, είναι σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, ο τέταρτος χαμηλότερος μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωζώνης, δηλαδή έχουμε την τέταρτη καλύτερη επίδοση πρόσθεσε ο υπουργός Οικονομίας.



Δεν λέω ότι όλα είναι τέλεια διευκρίνισε, αλλά τόνισε ότι «πρέπει να πάψει η μίρλα». Έχουμε μισό εκατ. νέες θέσεις εργασίας, σε μια χώρα 10 εκατ. ανθρώπων πρόσθεσε.

Σεισμοί στη Σαντορίνη και συντεταγμένη δόμηση

Ερωτηθείς για το σημερινό άρθρο της Καθημερινής, που τονίζει ότι με αφορμή τους σεισμούς στη Σαντορίνη, ότι οι Έλληνες θα πρέπει να ξανασκεφτούν πώς και πόσο κτίζουν, για να υπάρχει βιωσιμότητα όσων κατασκευάζονται, ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι «αισθανόμενος πολύ άσχημα για όσα εξακολουθούν να συμβαίνουν, αισθάνομαι και μια μικρή ικανοποίηση, γιατί όταν ήμουν υπουργός Περιβάλλοντος είχα φέρει ρύθμιση για την εκτός σχεδίου δόμηση σε Σαντορίνη και Μύκονο».



«Ό,τι γίνει από εδώ και πέρα πρέπει να γίνει συντεταγμένα, πρωτίστως στα κορεσμένα νησιά, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Χρειάζεται συντεταγμένη δόμηση και πολεοδομικοί κανόνες, χρειάζεται σεβασμός στην αρχιτεκτονική κληρονομιά και στο περιβάλλον, ειδάλλως η Ελλάδα δεν θα έχει κανένα μέλλον» επισήμανε.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.