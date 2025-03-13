Μηνυτήρια αναφορά κατά του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα αλλά και κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη υπέβαλε στον Άρειο Πάγο ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, σύζυγος της Βασιλικής Χλωρού που έχασε τη ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

«Ότι κάτι είναι νόμιμο δεν σημαίνει ότι είναι ηθικό. Η ασυλία δεν βεβαιώνει αθωότητα. Σήμερα στη χώρα μας ενώ έχουμε μια νομότυπη κυβέρνηση απιστοποίητη, ταυτόχρονα έχουμε και μια ανήθικη κυβέρνηση. Επίσης, υπάροχυν άνθρωποι εγκληματίες οι οποίοι έχουν διαπράξει κακουργήματα βαρέος τύπου και κρύβονται πίσω από τις ασυλίες τους» τόνισε αρχικά ο κ. Κωνσταντινίδης.

Όπως είπε ,«στέλνω λοιπόν ένα μήνυμα στους εισαγγελείς να σηκώσουν το ανάστημά τους και όλα αυτά τα οποία που παρανόμως συμβαίνουν στη χώρα μας εδώ και πολύ καιρό, αλλά ιδίως με το έγκλημα των Τεμπών, να σταθούν στη θέση τους και να οδηγήσουν τον κάθε κατεργάρη στη δικαιοσύνη, όπως οφείλουν να το κάνουν για να πράξουν τα δέοντα για όλο τον ελληνικό λαό. Για να αποκτήσουμε πλέον την ελευθερία μας. Και όχι με μια πραξικοπηματική ενέργεια των εκάστοτε κυβερνήσεων και ενός κοινοβουλίου που δεν είναι άξιο να σταθεί στο ύψος τους, να βλέπουμε ότι στη χώρα μας, εδώ και πολλά χρόνια, δεν πράττονται τα φυσιολογικά και νόμιμα. Το είδαμε και στις προηγούμενες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας που είχαμε απέναντι στην κυβέρνηση».

Ακολούθως ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, οπού διευκρίνισε ότι η μηνυτήρια αναφορά υπογράφεται «από τον ίδιο, την οικογένειά του, συγγενείς θυμάτων και 370 Έλληνες πολίτες»- υπογράμμισε τα εξής:

«Μηνύω τον πρωθυπουργό της χώρας Μητσοτάκη και τον πρώην πρόεδρο του κοινοβουλίου και νυν Πρόεδρο της Δημοκρατίας Τασούλα, οι οποίοι είχαν αποκρύψει τα στοιχεία και έχουν πράξει και εξαπάτηση εκλογέων, και υπόθαλψη εγκληματιών και σφετερισμό και κατάχρηση εξουσίας και πολλά αδικήματα για τα οποία έχω ενημερώσει την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Οι δικογραφίες ήταν στο συρτάρι του Τασούλα και δεν είχαν δοθεί ούτε στην εξεταστική επιτροπή από το κατηγορητήριο της σύμβασης 717, όπως και τις δικογραφίες που είχαν σχηματιστεί από τις μηνύσεις που έχουμε κάνει εδώ και πολύ καιρό, οι οποίες και αυτές μόνο για τον κ. Τριαντόπουλο έχουν αναδειχτεί αλλά υπάρχουν και άλλα πρόσωπα. Και ένα σωρό υπομνήματα που είχα θέσει και στον πρώην πρόεδρο της Βουλής Τασούλα»

Μήνυση κατά Κ. Καραμανλή και Χ. Σπίρτζη από oικογένεια θύματος της τραγωδίας

Μήνυση κατατέθηκε σήμερα και κατά των πρώην υπουργών Κώστα Καραμανλή και Χρήστου Σπίρτζη από τους δικηγόρους της οικογένειας ενός εκ των θυμάτων, Αγάπης Τσακλίδη.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο συνήγορος της οικογένειας, Δαμιανός Μπαλασούλης, η μήνυση σχετίζεται με τη σύμβαση 717 και τη μείωση του προσωπικού στον ΟΣΕ.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι στοιχειοθετείται η κατηγορία της εκούσιας διατάραξης, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, «οι τότε υπουργοί είχαν γνώση των κινδύνων αλλά επέτρεπαν τη λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου».

«Αφήνουμε ανοιχτό το ενδεχόμενο διερεύνησης ευθυνών σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα», τόνισε, προσθέτοντας ότι οι ελλείψεις στην ασφάλεια εξακολουθούν να υφίστανται. «Η μήνυση αυτή είναι μέρος ενός διαρκούς αγώνα για την αποκάλυψη της αλήθειας, παρά το νομικό πλαίσιο που προστατεύει πολιτικά πρόσωπα», κατέληξε.

Σημειώνεται παράλληλα πως σήμερα ενώπιον του εφέτη ανακριτή, που διερευνά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, καταθέτουν τρεις μάρτυρες. Πρόκειται για δύο αξιωματικούς της Πυροσβεστικής και έναν της Αστυνομίας, οι οποίοι έχουν κληθεί να δώσουν συμπληρωματικές καταθέσεις.

Πηγή: skai.gr

