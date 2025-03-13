Ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής ορκίστηκε ο νέος Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος διαδέχεται, στο ανώτατο πολιτειακό αξίωμα, την πρώην πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Με ένα τελετουργικό διάρκειας περίπου 1,5 ώρας ο Κωνσταντίνος Τασούλας είναι από σήμερα ο ένατος Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας διαδεχόμενος την Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Στην ορκωμοσία έδωσαν το παρών όλα τα κόμματα, πλην της Πλεύσης Ελευθερίας και της Ελληνικής Λύσης που ανακοίνωσαν πως θα απέχουν, ενώ παρευρέθηκαν και πρώην πρόεδροι της Βουλής και υπηρεσιακοί πρωθυπουργοί.

Ο κ. Τασούλας έδωσε στην Ολομέλεια της Βουλής τον όρκο «ορκίζομαι στο όνομα της Αγίας και Ομοούσιας και Αδιαίρετης Τριάδας να φυλάσσω το Σύνταγμα και τους νόμους, να μεριμνώ για την πιστή τους τήρηση, να υπερασπίζω την εθνική ανεξαρτησία και την ακεραιότητα της Χώρας, να προστατεύω τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των Ελλήνων και να υπηρετώ το γενικό συμφέρον και την πρόοδο του Ελληνικού Λαού» με τους παριστάμενους βουλευτές και υπουργούς να του φωνάζουν «άξιος».

Στη συνέχεια, κατευθύνθηκε στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη όπου έκανε την πρώτη κατάθεση στεφάνου με τα νέα του καθήκοντα πριν να μεταβεί στο Πρόεδρικο Μέγαρο προκειμένου να παραλάβει από την τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Η απερχόμενη Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε για τον Κωνσταντίνο Τασούλα ότι «η προηγούμενη θητεία σας ως πρόεδρος της Βουλής και η πολιτική διαδρομή ως πολιτικού που υπηρετεί τις αξίες του έθνους αποτελεί εχέγγυο της επιτυχίας» με τον νέο Πρόεδρο της Δημοκρατίας να την συγχαίρει με τη σειρά του για το έργος της κατά την προηγούμενη 5ετια.

Στη συνέχεια ο Κωνσταντίνος Τασούλας αναφέρθηκε αφενός στο ότι «η ΕΕ επιτέλους δρομολογεί τη δραστική ενίσχυσης της συλλογικής άμυνας» ενώ αναφέρθηκε και στην «μεγάλη απαίτηση με αφορμή την τραγωδία των Τεμπών για την απόδοση δικαιοσύνης για ένα σύγχρονο κράτος».

Τόνισε, δε, ότι «η εθνική ομοψυχία δεν είναι ευχολόγιο αλλά όρος απαράβατος για την επίτευξη των μεγάλων στόχων» και δεσμεύτηκε ότι θα καταβάλει «κάθε δυνατή προσπάθεις ως Πρόεδρος όλων των Ελλήνων».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.