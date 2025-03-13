Ορκίστηκε ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας, ο νέος Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Ο εξ Ηπείρου ορμώμενος τέως πρόεδρος της Βουλής, διαδέχτηκε, στο ανώτατο πολιτειακό αξίωμα, την πρώην πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Ο κ. Τασούλας είναι το 9ο πρόσωπο το οποίο ανέρχεται στο ύπατο πολιτειακό αξίωμα από το 1974.

Στην ορκωμοσία έδωσαν το παρών όλα τα κόμματα, πλην της Πλεύσης Ελευθερίας, της Ελληνικής Λύσης και των βουλευτών που προσχώρησαν στο Κίνημα Δημοκρατίας που ανακοίνωσαν πως θα απέχουν, ενώ παρευρέθηκαν και πρώην πρόεδροι της Βουλής και υπηρεσιακοί πρωθυπουργοί.

Μετά την ορκωμοσία, οι βουλευτές της ΝΔ έδωσαν τα θερμά τους συγχαρητήρια στον ΠτΔ.

Δείτε στιγμιότυπα από την ορκωμοσία:

Πηγή: skai.gr

