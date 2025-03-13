Συγγενείς θυμάτων Τεμπών μέσω του δικηγόρου τους: Ζητούν από τον εφέτη ανακριτή «τις αναφορές Καραμανλή για τα συστήματα ασφαλείας»

Στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας βρέθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, ο συνήγορος θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, κ. Λουκάς Αποστολίδης, για να ενημερωθεί από τον εφέτη ανακριτή για τα πορίσματα των δικαστικών πραγματογνωμοσυνών, αλλά και την εξέλιξη με τις ανακρίσεις στην υπόθεση.

Ο κ. Αποστολίδης έκανε λόγο για ευθύνες των πρώην υπουργών Καραμανλή και Σπρίτζη και ζήτησε από τον εφέτη ανακριτή τις αναφορές Καραμανλή για τα συστήματα ασφαλείας, ενώ ζήτησε να διατάξει και σχετική πραγματογνωμοσύνη για τις ταχύτητες που θα έπρεπε να κυκλοφορούν τα τρένα.

Αναλυτικότερα σε δηλώσεις του επισήμανε τα εξής:

«Η τραγωδία των Τεμπών πρέπει να βρει τον δρόμο της. Η Ευρωπαία εισαγγελέας απήγγειλε 23 κατηγορητήρια. Έφτασε στη Βουλή, για τον κ. Καραμανλή και τον κ. Σπρίτζη για παράβαση καθήκοντος και έκλεισε η πόρτα της βουλής. Από τον κ. Μητσοτάκη δεν ακούσαμε τίποτα για τους υπευθύνους. Δηλαδή οι άνθρωποι που ασκούν εξουσία είναι παρατηρητές μπροστά σ’ αυτή την τραγωδία. Το πικρό ποτήρι της δικαιοσύνης θα το πιούνε από τη βάση μέχρι την κορυφή. Σήμερα επισκέφθηκα τον Εφέτη ανακριτή για δύο βασικούς λόγους, ο πρώτος είναι ότι με το νόμο του ’19 που ενσωμάτωσε τις τρεις οδηγίες της ΕΕ, αποδίδουν δύο αποκλειστικές ευθύνες στον κ. Καραμανλή. Η πρώτη είναι ότι κάθε χρόνο πρέπει να κάνει σχετική αναφορά στην ευρωπαϊκή επιτροπή ότι τα συστήματα ασφάλειας και διαλειτουργικότητας, ότι όλα έχουν καλώς. Ζήτησα να δω τις αναφορές του κ. Καραμανλή. Δεύτερο στοιχείο είναι το θέμα της ταχύτητας καθώς υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία να βγάζουμε σύστασή ή οδηγία ή εθνικό κανόνα για μείωση της ταχύτητας. Δεν υπήρχε σηματοδότηση, υπήρχε όλο κόκκινο από το 2019, είχε χαλάσει η τηλεδιοίκηση. Ζήτησα από τον εφέτη ανακριτή να διατάξει σχετική πραγματογνωμοσύνη με τις ταχύτητες που θα έπρεπε να κυκλοφορούν τα τρένα, διότι στοιχειοθετείται κατά την άποψη μου αδίκημα κακουργηματικού χαρακτήρα».

