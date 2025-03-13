Μήνυση κατά Κ. Καραμανλή και Χ. Σπίρτζη από oικογένεια θύματος της τραγωδίας των Τεμπών

Μήνυση κατατέθηκε σήμερα κατά των πρώην υπουργών Κώστα Καραμανλή και Χρήστου Σπίρτζη από τους δικηγόρους της οικογένειας ενός εκ των θυμάτων, της Αγάπης Τσακλίδη.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο συνήγορος της οικογένειας, Δαμιανός Μπαλασούλης, η μήνυση σχετίζεται με τη σύμβαση 717 και τη μείωση του προσωπικού στον ΟΣΕ.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι στοιχειοθετείται η κατηγορία της εκούσιας διατάραξης, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, «οι τότε υπουργοί είχαν γνώση των κινδύνων αλλά επέτρεπαν τη λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου».

«Αφήνουμε ανοιχτό το ενδεχόμενο διερεύνησης ευθυνών σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα», τόνισε, προσθέτοντας ότι οι ελλείψεις στην ασφάλεια εξακολουθούν να υφίστανται. «Η μήνυση αυτή είναι μέρος ενός διαρκούς αγώνα για την αποκάλυψη της αλήθειας, παρά το νομικό πλαίσιο που προστατεύει πολιτικά πρόσωπα», κατέληξε.

Σημειώνεται παράλληλα πως σήμερα ενώπιον του εφέτη ανακριτή, που διερευνά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, καταθέτουν τρεις μάρτυρες. Πρόκειται για δύο αξιωματικούς της Πυροσβεστικής και έναν της Αστυνομίας, οι οποίοι έχουν κληθεί να δώσουν συμπληρωματικές καταθέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

