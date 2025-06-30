Τη συνέχεια και τη στρατηγική σημασία της οικονομικής διπλωματίας και της εξωστρέφειας για τη χώρα, υπογραμμίζουν οι δηλώσεις τόσο του απερχόμενου υφυπουργού Εξωτερικών, Τάσου Χατζηβασιλείου, όσο και του νέου υφυπουργού, Χάρη Θεοχάρη.

Η τελετή παράδοσης-παραλαβής πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Παραλαμβάνοντας το χαρτοφυλάκιό του ο Χάρης Θεοχάρης, δήλωσε:

«Η ανάληψη των καθηκόντων μου ως Υφυπουργός Εξωτερικών αποτελεί ύψιστη τιμή και συνάμα μεγάλη ευθύνη. Ευχαριστώ θερμά τον Πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη του και δεσμεύομαι να υπηρετήσω με αφοσίωση τα εθνικά συμφέροντα.

Συνεχίζουμε με συνέπεια και σχέδιο, ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία της Ελλάδας, χτίζοντας γέφυρες συνεργασίας και αξιοποιώντας πλήρως τις ευκαιρίες της εξωτερικής πολιτικής προς όφελος της χώρας και των πολιτών της.

Αναλαμβάνω τον κρίσιμο τομέα της Οικονομικής Διπλωματίας και της Εξωστρέφειας, τομέα στον οποίο το Υπουργείο Εξωτερικών και ο προκάτοχός μου, Τάσος Χατζηβασιλείου, προσέφεραν ουσιαστικό και μετρήσιμο έργο. Προτεραιότητά μας είναι η προσέλκυση επενδύσεων, η στήριξη της εξαγωγικής δυναμικής της ελληνικής οικονομίας και η προβολή της χώρας, ως αξιόπιστου και καινοτόμου εταίρου στη διεθνή σκηνή.

Με σεβασμό στην παρακαταθήκη των προκατόχων μου και πίστη στις αρχές της σύγχρονης διπλωματίας, προχωρούμε με σταθερά και αποφασιστικά βήματα προς το μέλλον.

Στο πλευρό του Υπουργού Εξωτερικών, κ. Γιώργου Γεραπετρίτη, με τον οποίο με συνδέει ειλικρινής εκτίμηση και πνεύμα στενής συνεργασίας, θα συνεχίσουμε το ουσιαστικό έργο που ήδη επιτελείται, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς θέσης της Ελλάδας και την προώθηση των εθνικών μας στόχων με συνέπεια, αξιοπιστία και όραμα.»

Και ο απερχόμενος, Τάσος Χατζηβασιλείου, δήλωσε:

«Παρέδωσα τα καθήκοντα του Υφυπουργού Εξωτερικών, αρμόδιου για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, στον συνάδελφο, Χάρη Θεοχάρη, με αίσθημα ευθύνης και συγκίνησης.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 6 μηνών, εργαστήκαμε σκληρά και μεθοδικά για να ενισχύσουμε τη διεθνή οικονομική παρουσία της Ελλάδας και να δημιουργήσουμε νέες γέφυρες συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων και της παγκόσμιας αγοράς.

Είχα την τιμή να εκπροσωπήσω τη χώρα σε πολλές αποστολές στο εξωτερικό, αναδεικνύοντας τις ελληνικές επενδυτικές ευκαιρίες και χτίζοντας συμμαχίες με στρατηγικούς εταίρους.

Οργανώσαμε, από κοινού με διάφορες χώρες, επιχειρηματικά fora υψηλού επιπέδου, ενισχύοντας την οικονομική διπλωματία στην πράξη. Στηρίξαμε τις εξαγωγές και την επιχειρηματικότητα και σχεδιάσαμε σημαντικές μεταρρυθμίσεις στους φορείς Enterprise Greece και Export Credit Greece.

Με το νομοσχέδιο για το Μηχανισμό Ελέγχου των 'Αμεσων Ξένων Επενδύσεων εισαγάγαμε για πρώτη φορά θεσμικές εγγυήσεις διαφάνειας, ασφάλειας και ταχείας διεκπεραίωσης για τους διεθνείς επενδυτές, ενισχύοντας την εικόνα της χώρας. Παράλληλα, διευκολύνουμε τις ελληνικές εξαγωγές και τις ξένες επενδύσεις με τη δημιουργία της πλατφόρμας myOEY.live.gov.gr, με την οποία επιχειρηματίες και επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να προγραμματίζουν ψηφιακά ραντεβού με τα Γραφεία ΟΕΥ του Υπουργείου Εξωτερικών, χωρίς φυσική παρουσία.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την εμπιστοσύνη του, καθώς και τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τη στήριξή του σε όλες μας τις πρωτοβουλίες. Τέλος, οφείλω ξεχωριστές ευχαριστίες στους συναδέλφους Υφυπουργούς Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Γιάννη Λοβέρδο και Γιώργο Κώτσηρα, αλλά και στον Γενικό Γραμματέα Δημήτρη Σκάλκο. Πάνω απ' όλα, ευχαριστώ τα στελέχη του ΥΠΕΞ που διακρίνονται για την ικανότητα και τον επαγγελματισμό τους.

Εύχομαι κάθε επιτυχία στον φίλο και συνάδελφο Χάρη Θεοχάρη. Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσει δυναμικά το έργο μας προς όφελος της πατρίδας.»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

