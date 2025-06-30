«Ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε σήμερα να αποποιηθεί των ευθυνών του για το τεράστιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο φέρει τη σφραγίδα του κόμματος της ΝΔ και της κυβέρνησής του», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Μετά από έξι χρόνια διακυβέρνησης, ο πρωθυπουργός επιμένει να αναφέρεται στο μακρινό παρελθόν για να εντοπίσει ευθύνες και φταίχτες. Αναφέρεται, επίσης, σε πρωτοβουλίες ελέγχων και επιστροφές χρημάτων. Τον πληροφορούμε ότι δεν μας κάνει χάρη, είναι υποχρέωση της κυβέρνησης να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι «τα στοιχεία της δικογραφίας εμφανίζουν υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη και στενούς συνεργάτες υπουργών και βουλευτών να εμπλέκονται ποικιλοτρόπως στη διαδικασία διασπάθισης των επιδοτήσεων σε βάρος των τίμιων αγροτών, στα ρουσφέτια και τις εξυπηρετήσεις, με άμεσο πολιτικό όφελος για τη ΝΔ και την κυβέρνηση Μητσοτάκη».

«Ο ίδιος κάνει τον ανήξερο. Δεν πείθει κανέναν πια. Γνώριζε τι συνέβαινε και έχει την απόλυτη ευθύνη. Το ελάχιστο που οφείλει να κάνει είναι να παραιτηθεί», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Πηγή: skai.gr

